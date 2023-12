Petőfi Sándortól tanulnak udvarolni a székelyhídi fiatalok – Fotókiállítás nyílt Debrecenben

A szerelemösvény közel három év alatt, összefogásból épült fel, amelynek tevékeny részese volt Debrecen városa, valamint Szabadszállás település is.

A kiállítás megnyitóján jelen volt Böjte Csaba ferences szerzetes, az ösvény megálmodója; a székelyhídi otthon diákjai, pedagógusok; Béres Csaba, Székelyhíd polgármestere; Darabos József, Szabadszállás polgármestere; Szekeres Béla, Szabadszállás önkormányzati munkatársa; Puskás István, Debrecen alpolgármestere; Berekméri Dalma, a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület elnöke, a szerelemösvény elkészítésének főkoordinátora; Bognár István, a Mathias Corvinus Collegium (MCC Debrecen) debreceni képviseletének vezetője, a rendezvény házigazdája, valamint Bódor Edit, Debrecen egyházi és határon túli magyar közösségi kapcsolatokért felelős referense, a rendezvény szervezője, moderátora.

Bognár István köszöntőjében elmondta: amikor három éve átvették az addig kulturális rendezvények helyszíneként is ismert debreceni Grand Hotel Aranybika épületét, a tehetséggondozás hagyománya mellett ők is hitet tettek. Olyan értékközpontú rendezvényeknek adnak otthont, amely nemcsak a szellemnek, hanem a léleknek is nyújt mondanivalót. Így hívták meg a székhelyhídi kiállítást és annak ötletgazdáját, Böjte Csaba atyát.

Puskás István arról beszélt, hogy a debreceni adventi programok sorában ezt a kiállítást, bár nem az adventi tematikához tartozik, a szeretet mozgatja, hiszen a város is tevékenyen hozzájárult a szerelemösvény megvalósulásához.

A tanösvényen Petőfi Sándor gondolatai vezetik végig a látogatót, útmutatást adva azoknak a fiataloknak és mindazoknak, akik életük legfontosabb döntése előtt állnak. Petőfi Sándorral indult a Petőfi-emlékév Debrecenben, a költő születésének 200. évfordulóján, és vele is zárul most ezzel a kiállítással.

Böjte Csaba OFM beszédében Székelyhíd és Debrecen kapcsolatát emelte ki. Elmondta, régen a székelyhídi emberek Debrecenbe jártak a vásárba, itt adták-vették portékáikat, a debreceniek pedig a pincéiket Székelyhídon, az érmelléki térségben alakították ki. Székelyhídhoz közelebb van Debrecen, mint Nagyvárad és Nagykároly. Gyógyítani kell a sebet, amit Trianon okozott. Ezt is szolgálja ez a kiállítás és a közös munka – fogalmazott a ferences szerzetes, majd a szerelemösvény üzenetéről szólt.

Ismertette: mintegy hatezer gyermek tartozik a nevelőotthonaikhoz, és mint a szülőknek, neki sincs nagyobb öröme, mint amikor azt látja, hogy a gyermekek szépen haladnak az életben, kibontakoznak, megházasodnak, unokák születnek. De ha ez nincs meg, akkor úgy érzi, hogy minden erőfeszítése hiábavaló.

Sok gyermek kirepült már az otthonokból, és minden helyzetre tud mondani jó példát, de sajnos olyan eset is előfordult már, amikor valamelyik fiatal meggondolatlanul házasodott, és boldogtalan lett.

Böjte Csaba atya sokat gondolkodott azon, hogyan tudná segíteni a fiatalokat. Mint ahogyan az útjelzők segítik az embereket a közlekedésben, úgy támogathatja a szerelemösvény a fiatalokat az életük nagy döntéseiben.

Ki más is lehetne a tanösvény mentora, mint Petőfi Sándor, aki Szendrei Júliával Székelyhídon ismerkedett meg, ott kezdett először udvarolni, és ezen a romantikus úton mintegy negyven szerelmes verset írt – emelte ki a ferences szerzetes. – Petőfi Sándor Júlia kezét is versben kérte meg „Sajnos a költészet kezd kiveszni ebben a rohanó világban. Érzelmeinket, vágyainkat nem tudjuk kifejezni, de nehéz lehet kikosarazni azt a kérőt, aki költeménybe, szépirodalomba csomagolva kéri meg a lány kezét. Aki végigjárja a tanösvényt, és Petőfi Sándortól tanul udvarolni, annak nagyobb esélye lesz célba érni” – zárta gondolatait Csaba testvér.

A megnyitón a székelyhídi diákok Petőfi Sándor szerelmes költeményeiből szavaltak részleteket.

A kiállításmegnyitó után Böjte Csaba OFM és Bognár István kollégiumi vezető Legyünk egymás ajándékai! című pódiumbeszélgetését hallgathatták meg az érdeklődők.

Ezt követően Böjte Csaba szentmisét mutatott be a debreceni Megtestesülés-templomban.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Szöveg: Kovács Ágnes

Magyar Kurír