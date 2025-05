Petri György korábbi plébános nevét viseli a máriakéméndi kegyhely felújított zarándokszállása

A közelmúltbeli felújítás pályázati forrásból valósult meg, az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság, a Pécsi Egyházmegyei Hivatal és a Olaszi Plébánia máriakéméndi egyházközsége támogatásával.

A beruházásnak köszönhetően a földszinti folyosó falait lélegzővakolattal látták el; megújult többek között a pincelejáró tere, a korábban befalazott szellőzőt is visszaállították; az emeleten az egyik szoba rossz állagú padlózatot elbontották, és betonágyra helyezve új fapadló készült; az ebédlőteremben is kicserélték a korhadt padlózat egy részét, a teljes felületet újrafestették; és kibővítették a vizesblokkot.

Megújultak a vendégszobák, a régi és elhasznált szekrények és ágyak helyébe újak kerültek, és a férőhelyek száma jelentősen megnövekedett: immár 38 személy elhelyezését tudják biztosítani. Egyebek mellett jelentős fejlesztés, hogy új mosógép, ruhaszárító állvány és egy új szárítógép is elhelyezésre került a földszinti vizesblokkban.

Az elvégeztt munkálatokról ITT olvashatnak bővebben.

A felújítás után a házat önkéntes munkával több napon át takarították a Máriakéméndi Kegytemplomért Baráti Kör tagjai és a plébánia hívei. A ház berendezése, a nehéz bútorok mozgatása és összeállítása, valamint az eszközök telepítése két heti munkát vett igénybe.

A megújult zarándokház új nevet kapott: immár Petri György korábbi plébános nevét viseli, aki 1965 és 1997 között szolgált Máriakéménden, és akinek a kegyhely mindvégig szívügye volt. Az elmúlt száz évben a legtöbb felújítás, megújulás is az ő nevéhez fűződik.

Petri György atya volt a megálmodója annak is, hogy a máriakéméndi kegyhely táborhelyfunkciót is betöltsön, hiszen a nagy kolostorépület egy része már akkoriban is kihasználatlan volt. A táboroztatás az 1980-as években hittantáborok formájában indult be, majd az 1990-es évektől a cserkészek is rendszeresen sátoroztak itt.

A szállásról érdeklődni és foglalást előjegyezni a (+36) 30/452-4579-es telefonszámon lehet.

Szöveg és fotó: Biki Endre Gábor, a kegyhely és a zarándokszállás gondnoka

Forrás: Pécsi Egyházmegye



Magyar Kurír