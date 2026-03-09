Piarista pasztorális vezetők és munkatársaik tartományi találkozóját tartották Budapesten

Március 4-én, szerdán egész napos műhelytalálkozóra gyűltek össze a piarista pasztorális vezetők és munkatársaik, hogy együtt erősítsék szakmai identitásukat és elmélyítsék a tudatos pasztorális tervezés kultúráját.

A közös gondolkodás alapját a piarista pasztorális tervezés alapelvei adták, amelyek iránytűként segítették a résztvevőket saját helyi gyakorlatuk újragondolásában.

A közös imát követően Zsódi Viktor tartományfőnök buzdításában hangsúlyozta: szolgálatunk forrása Krisztus szemlélése, ezért minden tevékenységünknek ebből kell kiindulnia, és ehhez kell visszavezetnie a ránk bízott fiatalokat, nevelőket, munkatársakat és családokat.

A budapesti, sátoraljaújhelyi, kecskeméti és szegedi kollégák prezentációikban nem pusztán jó gyakorlatokat mutattak be, hanem őszintén megosztották saját pasztorális küzdelmeiket, dilemmáikat és felismeréseiket is.

Tapasztalataik tükröt tartottak a jelenlévők elé: segítettek új szemmel ránézni arra, hogyan lehet elérni a fiatalokat, mit jelent ma az előevangelizáció, a Krisztus-központúság, a közösségépítés, illetve a szegények iránti érzékenység.

A kiscsoportos beszélgetésekben már nem elméleti kérdések hangzottak el, hanem konkrét helyzetek, döntések és vállalások kerültek előtérbe.

A nap végére világossá vált: a fiatalok pasztorációja nem kész recepteken múlik, hanem azon a közös bátorságon, amellyel újra és újra Krisztushoz igazítjuk látásunkat és lépéseinket.

Magyar Kurír

