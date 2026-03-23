Pizzaballa bíboros: Jeruzsálemben idén nem tudják megtartani a virágvasárnapi körmenetet

„A háború miatt – írja a pátriárka – idén nem tudtuk megélni a hagyományos nagyböjti utat a Jeruzsálemben, a Szent Sírnál és a passió szent helyein végzett ünnepi szertartásokkal. Noha egyénileg tudtunk imádkozni és készülni, hiányzott a húsvét felé vezető közösségi út.”

Folyamatos egyeztetésben a hatóságokkal és a többi egyházzal

Sajnos – állapítja meg – „a konfliktus okozta megszorítások és az elmúlt napok eseményei nem engednek arra következtetni, hogy a közeljövőben javulás várható. Folyamatos párbeszédben vagyunk az illetékes hatóságokkal; velük és a többi keresztény egyházzal együtt mérlegeljük, hogyan tudjuk megünnepelni – az ünneplés módjáról még egyeztetni kell – üdvösségünk központi titkát egyházaink szívében. A helyzet – emlékeztet a bíboros – folyamatosan változik, és a következő napokra vonatkozóan nem lehet végleges útmutatást adni; ezért kénytelenek vagyunk napról napra újra egyeztetni.”

Ugyanakkor hozzáteszi: „Már most világos, hogy nem tarthatók meg a mindenki számára nyitott, szokásos ünnepségek”. Ebből fakad a bejelentés, miszerint „a hagyományos virágvasárnapi körmenet, amely az Olajfák hegyéről megy fel Jeruzsálembe, elmarad. Helyette imádságot tartunk Jeruzsálem városáért, egy később meghatározott helyszínen. A krizmaszentelési szentmisét bizonytalan időre elhalasztjuk, amint a helyzet lehetővé teszi, lehetőség szerint a húsvéti időszak végéig. Az Istentiszteleti és Szentségi Dikasztérium már megadta ehhez a szükséges jóváhagyást”.

Imádsággal a csüggedés ellen

„A háború miatt ez mindannyiunk számára kemény időszak, és ehhez adódik még hozzá, hogy nem tudjuk méltó módon és közösen megünnepelni a húsvétot.” Olyan seb ez – hangsúlyozza Pizzaballa pátriárka –, amely hozzáadódik a konfliktus által okozott sok más sebhez. De nem szabad engednünk a csüggedésnek.

Ha nem is tudunk úgy összegyűlni, ahogy szeretnénk, az imádságról nem mondunk le.”

A közlemény arról is tájékoztat, hogy éppen ebből az okból „az egyházmegye templomai nyitva maradnak. A plébánosok és a papok, a lehetséges formákban és módokon, mindent megtesznek majd, hogy elősegítsék a hívek imádságát és részvételét a húsvéti szertartásokon”.

„Szeretnénk, hogy a családokban és szerzetesi közösségeinkben imádságokat tartsanak ezeknek a korlátozásoknak az enyhítése céljából. Tudom, hogy már mindenütt imádkoznak, és vigasztaló azt látni, milyen elkötelezetten folytatják a lelkiéletet. Mégis szükségét érzem annak, hogy legyen egy különleges nap, amikor – bár mindenki a saját helyén – lélekben egyesülünk az imádságban, hogy vigaszt találjunk.”

Március 28-án mindenki együtt imádkozzon!

A bíboros hívja tehát a patriarkátus híveit: „Egyesüljünk imádságban jövő szombaton, március 28-án a rózsafüzér elimádkozásával, ahogyan Francesco Patton atya előkészítette számunkra, hogy fohászkodjunk a béke és a nyugalom ajándékáért, különösen azokért, akik a konfliktus miatt szenvednek.

Alázatos szívvel tesszük ezt, abban a bizonyosságban, hogy imádságunk – még ha fizikailag távol vagyunk is – képes meríteni Isten szeretetének erejéből, amely a remény és a bizalom szellemében egyesít minket.”

„A húsvét, melyet Krisztus szenvedésének, halálának és feltámadásának jegyében ünneplünk, emlékeztet minket arra, hogy semmilyen sötétség, még a háború sötétsége sem lehet az utolsó szó.

Az üres sírannak a pecsétje, hogy az élet győzedelmeskedik a gyűlölet felett, az irgalmasság a bűn felett. Hagyjuk, hogy ez a bizonyosság világítsa meg lépteinket és támogassa reményünket”

– zárta Pizzaballa bíboros.

Forrás: AgenSIR

Fotó: Fábián Attila (archiv)

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír