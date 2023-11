Pizzaballa jeruzsálemi latin pátriárka felhívása: Segítsetek bennünket a szörnyű háború közepette!

Kedves Fivéreim és Nővéreim! Az Úr adjon nektek békét!

A karitász, vagyis a tevékeny szeretet és az imádság élteti a Jeruzsálemi Latin Patriarchátus egész családját, különösen is rendkívüli nehézségek idején. Így sok életet megmentettek és sok szenvedést enyhítettek a legutóbbi felhívásainkra adott támogatástoknak köszönhetően: Covid-19, Gáza 2021, robbanás a bejrúti kikötőben, földrengés Szíriában és Törökországban.

Minden ilyen helyzetben meghallottuk a szegények kiáltását és válaszoltunk is rá. Most ismét hallatszik kiáltásuk a Szentföldön az immár több mint három hete dúló háború következtében. A jelenlegi válság nemcsak halált, pusztítást és éhezést okozott Gázában, hanem magas munkanélküliséget is, különösen Betlehem térségében, és egyéb szociális problémákat szerte a Szentföldön. Olyan válsággal állunk szemben, amely különböző vallások számtalan családját és az összes intézményeinket érinti, beleértve az iskolákat, kórházakat és plébániákat is.

Gázában anyagi erőforrásainkat a falainkon túlra is kiterjesztettük, hogy bevonjuk abba szenvedő szomszédjainkat, és azokat is, akik máshová menekültek.

Mindebben megnyilvánult az összehangoltság lelkülete, hiszen helyi munkatársaink is besegítettek. Gyakorlatilag mindent megosztunk, az élelmiszertől a vízig, a gyógyszerektől az ellátásig. Ebben a nehéz időszakban megtanultuk, hogy a fizikai világ újjáépítéséhez ki kell építenünk és meg kell védenünk az emberek egymás közti bizalmát.

Emberek százai kerestek fel eddig is minket a világ minden tájáról, és már segítettek konkrét támogatások felajánlásával. Tudjuk, mit kell most tennünk. Teljes szívünkből megtettük ezt a korábbi válságok során, és kétségkívül megtesszük majd ezután is. Segítsetek nekünk, hogy újra megteremtsük a szükséges kereteket, hogy a gyűlölet megpecsételte mostani társadalomban még el tudjuk vetni a bizalom, a remény és a szeretet magvait.

Imáimról és hálámról biztosítalak mindnyájatokat! Krisztusban,

Jeruzsálemben, november 2-án,

Pierbattista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka





(A felhívás eredeti szövege IDE kattintva olvasható.)

Forrás és fotó: Jeruzsálemi Latin Patriarkátus

Fordította: Vértesaljai László SJ/Vatikáni Rádió



Magyar Kurír