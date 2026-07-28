Pótfelvételin még fogadják a jelentkezőket a Sapientia Főiskola képzéseire

Rövid leírással igyekszünk segíteni a választásban az érdeklődőknek, akik további tájékoztatást a Sapientia Főiskola honlapján találhatnak.

Osztatlan mesterképzés

Teológia

A szak a római Pápai Szent Anzelm Egyetemhez affiliált, így a hallgatóknak lehetőségük van a római egyetem teológiai baccalaureatusának megszerzésére.

Határidő: 2026. augusztus 9. – a főiskola belső felvételi rendszerében

Hittanár-nevelőtanár – közismereti szakos tanár (ELTE)

A hallgató jogviszonya a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával jön létre, de a közismereti tanárszak ismeretanyagát az ELTE-n hallgatja. A képzés elvégzését követően a hallgatók közös oklevelet kapnak.

Határidő: 2026. augusztus 7. – jelentkezés a felvi.hu oldalon

Hittanár-nevelőtanár

Pedagógia, pszichológia, közösségformálás, nevelés – azoknak, akik szeretnék hitükkel és tudásukkal segíteni a gyerekek és fiatalok fejlődését, tanárként aktívan jelen lenni az iskolai és egyházi életben. Érettségizetteknek és katekéta–lelkipásztori munkatárs végzettséggel rendelkezőknek.

Határidő: 2026. augusztus 9. – a főiskola belső felvételi rendszerében

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Alapképzés

Katekéta–lelkipásztori munkatárs

Teológiai alapok, katekétai készségek, közösségszervezői és liturgikus ismeretek elsajátítása gyakorlatorientált képzés keretében – mindazoknak, akik szeretnék kompetens módon segíteni és építeni egyházi közösségüket.

Határidő: 2026. augusztus 9. – a főiskola belső felvételi rendszerében

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Mesterképzés

Hittanár-nevelőtanár

Teológus vagy pedagógus végzettségre épülve fejlődés és gazdagodás a szakmában.

Határidő: 2026. augusztus 9. – a főiskola belső felvételi rendszerében

Lelkigondozó képzés (Pasztorális tanácsadás szak)

Komplex teológiai és pszichológiai megközelítés, segítői készségek, önismeret. Felkészítés iskolákban, kórházakban, szociális intézményekben végzett lelkigondozó szolgálatra mindazok számára, akik segíteni szeretnék embertársaikat, hogy belső erőforrásaikra rátalálva feldolgozzák elakadásaikat.

Határidő: 2026. augusztus 9. – a főiskola belső felvételi rendszerében

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Részismereti képzés

Teológiai felkészítő modul

A részismereti képzés elvégzése – bármilyen, legalább alapszakos diplomára építve – biztosítja a szükséges bemeneti feltételt a lelkigondozó (pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés) mesterképzéshez; ugyanakkor önálló formában is elvégezhető a teológia alapjai iránt érdeklőknek életkortól és végzettségtől függetlenül.

Határidő: 2026. augusztus 9. – a főiskola belső felvételi rendszerében

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Szakirányú továbbképzés

Pótfelvételi eljárás keretében jelentkezhetnek az érdeklődők a Sapientia Főiskola egyes szakirányú továbbképzéseire is

Vallásismeret

A cél olyan szakemberek képezése, akik a különböző kultúrák és vallások együttéléséből fakadó új kihívások hozzáértő kezelésével értékteremtő módon járulnak hozzá a társadalom életéhez.

Határidő: 2026. augusztus 16. – a főiskola belső felvételi rendszerében

Antalfai fejlesztő művészetterapeuta

Azoknak, akiket vonz a művészetekkel való rekreációs és személyiségkiteljesítő munka. A kreatív alkotás, a szimbólumok megértése és a lelki folyamatok támogatása kiemelt szerepet kap a képzésben. Az oktatott módszer elsajátítása lehetővé teszi az életúton való elakadások kezelését gyermek-, ifjú- és felnőttkorban egyaránt.

Határidő: 2026. augusztus 16. – a főiskola belső felvételi rendszerében

Antalfai személyiségfejlesztő és értékőrző meseterápia

A mesék ősi bölcsessége, szimbolikája és gyógyító ereje áll a képzés középpontjában. A hallgatók megtanulják, hogyan alkalmazhatók a mesék az életproblémák megoldásában, az életút fejlődési szakaszainak kiteljesítésében – kiemelten hasznos segítő szakembereknek, pedagógusoknak és lelkigondozóknak.

Határidő: 2026. augusztus 16. – a főiskola belső felvételi rendszerében

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A pótfelvételik mellett közeledik egyes képzések jelentkezési határideje is – augusztus 31-ig lehet jelentkezni a Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó és a Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus szakirányú továbbképzésekre.

Család-, gyermek- és ifjúságvédő szakpedagógus

Az iskolák gyermekvédelmi erőfeszítéseinek erősítésére olyan pedagógusok képzése, akik az oktatási és nevelési intézményekben gyermekvédelmi feladatokat képesek szakszerűen ellátni.

Határidő: 2026. augusztus 31. – a főiskola belső felvételi rendszerében

Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó

A képzés felkészít és jogosultságot ad a gyermekvédelmi ellátórendszer számos intézményében egyes munkakörök betöltésére, például óvodai és iskolai szociális segítő, családgondozó, nevelőszülői tanácsadó, gyermekvédelmi gyám, elhelyezési ügyintéző stb.

Határidő: 2026. augusztus 31. – a főiskola belső felvételi rendszerében

További tájékozódás ITT

Forrás és fotó: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Magyar Kurír