Programok Szent Ferenc földi maradványainak nyilvános bemutatása kapcsán Assisiben

Szent Ferenc földi maradványai első hosszabb nyilvános bemutatása, az úgynevezett ostensio március 22-ig tart.

A szombati szertartást Àngel Fernández Artime SDB bíboros, az Assisi Szent Ferenc- és az Angyalos Boldogasszony-bazilika pápai legátusa vezeti, több száz ferences szerzetes részvételével. Az eseményt élőben közvetíti az olasz Rai1 tévécsatorna az A Sua Immagine (Az ő képmására) című műsor különkiadásában.

Február 22-én, vasárnap 11 órakor szentmisét mutatnak be a bazilika felső templomában, amelyet ismét élőben közvetít a Rai1. Ezt a szentmisét is Àngel Fernández Artime bíboros celebrálja.

A hónap során folyamatosan érkeznek egyházmegyei zarándokcsoportok püspökeik vezetésével, több száz fő részvételével, ezért a bazilikában a szentmiséken csak előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni; regisztrálni a sanfrancescovive.org weboldalon lehet.

A Szent Ferenc földi maradványai közszemlére tételét lezáró ünnepélyes szentmisére március 22-én, vasárnap 17 órakor kerül sor, amelyet Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, az Olasz Püspöki Konferencia elnöke mutat be.

Ifjúsági találkozó

A Halál nővér – Egy nem kívánt tapasztalat című ferences ifjúsági találkozóra március 14-én és 15-én kerül sor. A találkozóra azok az olasz fiatalok jelentkezhetnek, akik szeretnék elmélyíteni a ferences értékek megértését és együtt megélni azokat. Eddig körülbelül 400-an regisztráltak Olaszország különböző pontjairól. „Az imádság, az elmélkedés, a találkozás és a testvériség igazi élménye a Poverello földi maradványainak közszemlére tételének legfényesebb éjszakáján. Együtt leszünk az élő Ferenc előtt, hogy felismerjük, mi teszi érdemessé az életünket” – nyilatkozta Nicola Zanin testvér, a bazilika ifjúsági csoportjának vezetője.

Zenei programok

Február 21-én, szombaton 21 órakor lesz a London Oratory School Schola Cantorum koncertje, vezényel Charles Cole.

Február 28-án, szombaton 19.30-tól a Sacrae Passionis Concentus, az Assisi Szent Ferenc pápai bazilika énekkara ad koncertet, vezényel Peter Hardy ferences testvér.

Március 7-én, szombaton 19.30-tól ismét a Sacrae Passionis Concentus ad koncertet, vezényel Peter Hardy ferences testvér.

Március 10-én, kedden 21 órakor az amerikai Tennessee állambeli Knoxville katolikus középiskolájának énekesei adnak koncertet, vezényel Phillips Holloway.

Március 17-én, kedden 20 órakor a Orchestra da Camera Fiorentina (Firenzei Kamarazenekar) koncertje lesz, vezényel Lior Shambadal.

Március 21-én, szombaton 19.30-tól ismét a Sacrae Passionis Concentus ad koncertet, vezényel Peter Hardy ferences testvér.

A koncertek mindig a bazilika felső templomában zajlanak, a belépés ingyenes mindenki számára, regisztráció nélkül.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Sanfrancescovive.org

Magyar Kurír