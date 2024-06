Programok a Tihanyi Bencés Apátságban 2024 nyarán

„Hajnalégetés” – Múzeumok Éjszakája a Tihanyi Bencés Apátságban

június 22., szombat

A Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum a Múzeumok Éjszakája napján, június 22-én, szombaton 9-től 18 óráig és 19.30-tól 23 óráig fogadja a látogatókat.

A látogatás tartalma: bemutatkozófilm, barokk templom, a templom alatti 18. századi szerzetesi kripta, interaktív történeti kiállítás, a tihanyi királykripta feltárásának eredményeit bemutató időszaki kiállítás.

Az apátsági múzeum a múzeumok éjszakáján normál belépővel, egyénileg is látogatható.

„Hajnalégetés” címmel népi, kulturális és gasztronómiai élményekkel teli szerzetesi vezetésű séta indul a látogatóközpontból 19.30-kor és 20.30-kor.

A program időtartama: 120 perc.

Gyülekező 10 perccel a kezdési időpont előtt a templom melletti látogatóközpontban.

A séta programja:

– az apátság belső udvarában a zoboraljai Barslédecről érkezett Hajnalkert Hagyományőrző Csoport mutatja be a középkorba visszanyúló szentivánéji hagyományaikat;

Szlovákiából, a Felvidékről, a magyar nyelvterület legészakibb településéről (több mint 80 kilométerre a Duna vonalától), a zoboraljai Barslédec községből érkezik a Hajnalkert Hagyományőrző Egyesület, hogy bemutassák archaikus népi hagyományaikat. A község szlovák közegben fekszik – a helyiek erős kitartására utal, hogy megőrizték magyar nyelvüket, ragaszkodnak hozzá, és egyre bővül a hagyományőrző csoport is. Kodály Zoltán számos ismert népdalt és népéneket gyűjtött itt. A bencéseknek – Jáki Teodóz bencés szerzetes néprajzkutató, népénekgyűjtő, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium egykori ének-zene tanára és kórusvezetője révén – több évtizede kapcsolata van a zoboraljai magyarsággal. Ezt a hagyományt az atya halála után is folytatják. Rendszeresen viszik oda a diákjaikat.

– apátsági ételek és italok kóstolója Katona Csaba történész vezetésével, közben sok érdekességet megtudhatnak a résztvevők arról, hogy éltek a Tihanyi Apátságban a 19–20. században;

Az étel- és italkóstoló tartalma: András király keserűlikőr, Anasztázia királyné levendulás likőr, tihanyi levendulás búzasör, tihanyi citromfüves pils, tihanyi mentás IPA, apátsági levendulaszörp, apátsági citromfűszörp, kétféle tihanyi tüzeslepény.

– a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont szakemberei – a kutatásban résztvevő antropológusok és régészek, Mende Balázs Gusztáv paleoantropológus, Belényesy Károly, Nagy Szabolcs Balázs és Takács Ágoston régészek – mutatják be a tihanyi királykripta régészeti feltárásának és a maradványok embertani vizsgálatainak eredményeit;

A HUN-REN Bölcsészettudományi Központnak mind a négy szakembere jelen lesz a programon, akik 2021 és 2024 között Tihany, Bakonybél, Pannonhalma monostorában vezették a régészeti feltárásokat és az emberi maradványok vizsgálatát. Minden kérdésre válaszolnak András király csontjaival, de a magyar őstörténet legújabb kutatásaival kapcsolatban is.

– a barokk templom, a templom alatti 18. századi szerzetesi kripta és az interaktív történeti kiállítás megtekintése.

Részvételi díj: 6900 forint, diákoknak: 5900 forint; jegyvásárlás az apátság weboldalán: a 19.30-as vezetésre ITT, a 20.30-as vezetésre ITT.

*

Vár az apátsági levendulás!

A tihanyi levendulahetekben, június utolsó hétvégéjén szeretettel várja az érdeklődőket a Tihanyi Apátság Levendulása és Gyógynövénykertje a Belső-tó partján.

Június 28-án, pénteken és 29-én, szombaton 9 és 17 óra között, június 30-án, vasárnap pedig 11-től 17 óráig a bencés szerzetesek várják az érdeklődőket a tihanyi levendulakertekben. Kalauzolásukkal a vendégek mindent megtudhatnak az apátsági levenduláról; sétálhatnak a dús, illatozó bokrok között, és megvásárolhatják az apátság levendulás termékeit.

Szombaton és vasárnap minden egész órában tájékoztató lesz a gyógynövények jótékony hatásairól, felhasználásukról, kultúrtörténeti jelentőségükről, kolostori gyógyászatban betöltött szerepükről.

*

A Pogány Madonna nyomában a Tihanyi Bencés Apátságban Bujtor Balázs és Barkó Ágoston atya vezetésével

július 29., hétfő

A programot három turnusban szervezik, 14, 16 és 18 órai indulással.

Időtartama 100 perc.

Gyülekező a kezdési időpont előtt 10 perccel a templom melletti látogatóközpontban.

1981. május 28-án mutatták be a hazai mozikban a Pogány Madonna című, kultikussá vált filmet, amelynek tihanyi apátsági forgatási helyszíneit Bujtor Balázs hegedűművész-koncertmester és barátai, valamint Barkó Ágoston tihanyi bencés atya vezetésével járják be az érdeklődők július 29-én.

Meglepetések: rendőrségi LADA, makettek a filmből, étel- és italkóstoló a Bujtor-filmek gasztronómiájából (Hungária Extra Dry, barackpálinka, kacsamájas zsíroskenyér, retro fasírt pirosarannyal...)

Szeretettel várják a Bujtor-filmek rajongóit, a Balaton szerelmeseit és minden érdeklődőt.

Részvételi díj: 6900 forint; jegyvásárlás ITT.

*

Thesaurus – Betekintés a Tihanyi Bencés Apátság könyvtárába és gyűjteményébe Sámuel testvérrel

augusztus 16-án és 24-én 16 óra és 17.30 között

Gyülekező a kezdési időpont előtt 10 perccel a templom melletti látogatóközpontban.

A „thesaurus” szó jelentése: kincstár vagy raktár. Az apátság középkori ékességei – például nemesfém-kelyhek, gyertyatartók, keresztek – eltűntek a 16. században, további értékei pedig az 1950-es erőszakos feloszlatáskor tűntek el. Mindazonáltal sikerült megőrizni vagy felkutatni néhány értékes könyvet vagy tárgyat a korábbi évszázadokból.

A séta része az apátság hagyományos látnivalóinak – a bemutatkozó film, a barokk templom és a királykripta – megtekintése is, majd letérve a látogatói útvonalról, a monostor máskor nem látogatható részében a szerzetesek könyvtárát és annak néhány értékes darabját mutatja be Gál Sámuel testvér. Végül a Tihanyi Bencés Apátsági Múzeum kicsiny műtárgy-raktárát mutatják be, kiemelve a legérdekesebb történetekkel bíró tárgyakat, például IV. Károly király koronázási emlékdobozát.

Részvételi díj: 3900 forint, diákoknak 2900 forint; jegyvásárlás az apátság honlapján.

Forrás és fotó: Tihanyi Bencés Apátság



Magyar Kurír