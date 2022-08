Pueri Cantores – Jubileumi egyházzenei énekkari találkozó Krakkóban

„A szövetséghez tartozó csapatok hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok keresztény neveléséhez” – mondta Wiesław Hudek, a Katowicei Főegyházmegye papja, a Lengyel PC Szövetség elnöke megnyitójában.

„Fiúk és lányok! Nagyszerű Pueri Cantores család! Ünnepünket a szent kereszt jelével és liturgikus köszöntéssel kezdjük, amely tudatosítja bennünk, hogy Isten Lelke van közöttünk. Lengyelország történelme és egész Európa történelme szempontjából oly jelentős helyen nyitjuk meg ezt az ünnepet, ahol Isten Lelke évszázadokon át ihlette a hit, a remény és a szeretet szent sugarait a lengyelek között” – fogalmazott Hudek atya.

A Nemzetközi Egyházzenei Szövetség több évtizedes múltra tekint vissza; a cél imádkozni és énekelni a világ békéjéért, egységéért. A szövetségnek 43 ország tagja, amelyek több mint 1000 kórust egyesítenek. Lengyelország harminc éve csatlakozott az egyházzenei énekkarok Franciaországból induló, 1944 óta pápai támogatással működő nemzetközi egyesületéhez, a Pueri Cantores énekkari találkozók mozgalmához.

Lengyelországból 21 kórus érkezett a karkkói találkozóra, Biała Podlaska, Częstochowa, Inowrocław, Krakkó, Lublin, Płock, Poznań, Tarnów és Wodzisław Śląski településekről, valamint fehérorosz és magyarországi kórusok. Bár Magyarország sajnos még nem tagja e nemzetközi szervezetnek, kiemelt vendégként képviselte hazánkat a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus Zemlényi Katica karnagy vezetésével, illetve testvériskolai kapcsolatai révén meghívást kaptak a lengyelországi prezentációs nővérek iskolájának kórusához kapcsolódva a veszprémi Padányi Katolikus Iskola kórusai is Hutvágner Erika és Zsilinszky Cecília vezetésével.

A Padányi-iskola énekkarai a rzeszow-i (2017) és a lublini (2019) Pueri Cantores után harmadik alkalommal vehettek részt ezen a felemelő, fiatalos, mély lelki élményt adó, katolikus énekkari találkozón, melynek alapgondolata ugyanolyan aktuális, mint 1944-ben, az alapítás idejében volt: a békéért való imádság.

Az énekkarokhoz csatlakozott a küngösi Árpád-házi Szent Kinga Kulturális Egyesület – főként padányis öregdiákokból és tanárokból álló – zarándokcsoportja, amelynek tagjai nézőként szintén részt vettek a Pueri Cantores egyházzenei rendezvényein.

A krakkói találkozó a „Veni Sancte Spiritus” jegyében zajlott, ahol minden nemzet a saját nyelvén imádkozott július 30-án, szombaton Marek Jędraszewski krakkói érsek celebrálásával a főtéri Mária-templomban.

A Pueri Cantores programjai mellett a Szent Kinga zarándokcsoport megtekintette a Wawel királyi katedrálist, Schindler gyárát, a krakkói Szépművészeti Múzeumot, és ellátogatott a bochniai sóbányába, amely idősebb, mint a wieliczkai, s a legenda szerint valójában itt találták meg az első kibányászott sótömbben Kinga gyűrűjét.

A Pueri Cantores és a zarándokút közösségi, művészi és lelki élményekben gazdagította, reményében, hitében megerősítette a résztvevőket. Hálás köszönet érte a szervező lengyeleknek, különösen a padányisokat vendégül látó prezentációs nővéreknek és a fogadó családoknak – írta összefoglalójában Kámánné Szőke Katalin, a Padányi Katolikus Iskola tanára, az Árpád-házi Szent Kinga Kulturális Egyesület alelnöke.

A fehérvári kórus nagy sikerű koncertet adott Krakkó gyönyörű Jézus Szíve templomában azzal a neves Pueri Cantores Tarnovienses ifjúsági férfikarral, akiknél 30 évvel ezelőtt indult el az egyházi kórusszövetség. A közönség hosszú percekig tartó álló vastapssal köszönte meg a felemelő zenei élményt és a közös kórusművet.

„A Pueri Cantores a hit és az élet iskolája, az Isten és a felebarát iránti szeretet iskolája, a különleges szolgálat iskolája az Egyházban és az Egyházért. Szükségünk van ilyen iskolákra!” – mondta Stanisław Dziwisz bíboros a záró szentmisén a II. János-Pál Szentélye katedrálisban.

„Nagyon örülünk, hogy mi is részesei lehettünk ennek a felemelő zenei és lelki eseménynek. Rendkívül megtisztelő, hogy most már a Vox Mirabilis Kamarakórus is hivatalosan tagja ennek a nemzetközi kórusszövetségnek. Visszavárnak minket Krakkóba, de Tarnovba, Żoryba és Wodzisławba is kaptunk meghívást, sőt szeretnék a szövetség vezetői, ha rajtunk keresztük szerveződne Magyarországon a Pueri Cantores – ennél nagyobb megtiszteltetés nem is érhetett volna minket!” – Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis művészeti vezetője.

Forrás és fotó: Árpád-házi Szent Kinga Kulturális Egyesület; Vox Mirabilis Kamarakórus



Magyar Kurír