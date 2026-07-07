Puskás Antal pálos tartományfőnök mutatott be szentmisét a zalacsányi Örvényesvölgy fesztiválon

Június 27-én, szombaton délután Közös örökségünk címmel a pálos múltat, múzeumot és közösséget bemutató pódiumbeszélgetésen vett részt Puskás Antal OSPPE Simmer Lívia régész, főmuzeológus, Havasi Bálint múzeumigazgató, régész és Papp László önkéntes társaságában.

A beszélgetést követően az örökségkvíz résztvevőinek Puskás Antal adta át az ajándékcsomagokat.

A tartományfőnök a nap folyamán részt vett az örvényeshegyi páloskolostor-emlékhelyen jelenleg zajló feltárás bemutatóján is, melyet a megyei múzeumok régészeinek vezetésével (Göcseji Múzeum, Balatoni Múzeum) tartottak az ásatások helyszínén.

A pálos rend örvényesi kolostora a Zalacsány és Kehida között fekvő Örvényeshegy településrészen, az Örvényes-patak völgye felett állt. Alapításának pontos ideje nem ismert; története az okleveles források alapján 1378-tól követhető nyomon. Az örményesi perjel a közeli, elnéptelenedett eleki kolostorukat egy Csány határában lévő birtokra cserélte el. A kolostor kegyura mindvégig a Kanizsai család volt. Az alapító Kanizsai Miklós tárnokmestert itt helyezték örök nyugalomra. A kolostor 1388-1503 között olyan jelentős birtokadományokkal gyarapodott, hogy a rend egyik legjobban ellátott kolostora lett. Jelentőségét jelzi, hogy még 1490 előtt vikariátus – két vagy több monostor élén álló rendház – rangjára emelkedett; 1576-ban pedig itt tartották a rendi káptalant és választották meg a pálos rend perjelét is. Az állandó török veszély miatt azonban a perjel a kolostort végül bérbe adta, és a szerzetesek elhagyták otthonukat. Egy 1593-ból származó levél tanúsága szerint a kolostort még megerősítették, de már nem épült újjá.

Az Örvényesvölgy fesztivál zárónapján, június 28-án, vasárnap délelőtt ünnepi szentmisét mutatott be Puskás Antal pálos tartományfőnök. A liturgia után a szentmisén résztvevőkkel együtt körmenet indult a pálos kolostor emlékhelyhez, ahol az egykor ott élt szerzetesek lelki üdvéért imádkoztak.

A szentmisén és az emlékhelyen tartott megemlékezésen közreműködött Maczkó Mária eMeRTon, Magyar Örökség, KÓTA- (tanári) díjas népdalénekes.

A közösségi, kulturális és lelki programokat számos koncert követte a hétvége folyamán.

Forrás és fotó: Magyar Pálos Rend

Magyar Kurír