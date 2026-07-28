Püspöki látogatás a 90 éves Füzesdi Mihály atyánál

Füzesdi Mihály 1936. július 22-én, Viszlón született. 1959. december 8-án Nyíregyházán szentelte pappá Dudás Miklós püspök.

Aktív éveit mindvégig a Miskolci Egyházmegye jogelődje, a Miskolci Apostoli Exarchátus területén végezte, ahol esperesi tisztséget is betöltött. Pályájának első és utolsó szolgálati helye Múcsony volt.

Közel öt évtizednyi papi szolgálat után ment nyugdíjba.

A 2009-ben történt nyugdíjazását követően utolsó szolgálati helyéről, Múcsonyból költözött a fővárosba, azóta a budaörsi görögkatolikus közösség egyik lelkiatyja. Minden vasárnap és ünnepnap a budaörsi ó-temető Szent Miklós-kápolnájában koncelebrált Sivadó János parókussal.

Mihály atya – bár majdnem két évtizede nyugdíjas – Budaörsön még most is rendszeresen koncelebrál, és aktív tagja az ottani görögkatolikus közösségnek.

Születésének kerek évfordulóján Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök otthonában látogatta meg Mihály atyát és vitte el számára Leó pápa apostoli áldását.

„Mindig éreztem Isten felemelő, megtartó kegyelmét” – írta Mihály atya egy évekkel ezelőtti visszaemlékezésében.

Imádkozzunk, hogy ez a kegyelem tovább kísérje Mihály atya életét!

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír