Püspöki szentmisével ünnepelte névadóját a 100 éves komáromi Szent Imre-iskola

Hazai – 2025. november 7., péntek | 15:25
November 5-én emlékezünk Szent István király fiára, Imre hercegre. A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda nemcsak névadóját ünnepelte ezen a napon, hanem arról is megemlékezett, hogy 100 évvel ezelőtt, az 1925/26-os tanévben nyitotta meg kapuit az oktatási intézmény. Jancsó Péter írását olvashatják, amit szerkesztve közlünk.

A tanítás helyett ezúttal Szent Imre herceg életének felelevenítésével indult a nap, majd a gyerekek az iskola aulájában rendezett kiállítást tekinthették meg, ahol különféle tárgyak – régi tanszerek, könyvek, szemléltetőeszközök – sorakoztak az intézmény elmúlt száz évéből.

A Szent Imre-nap fénypontja a Veres András győri megyéspüspök által celebrált szentmise volt a komáromi Jézus Szíve-templomban. A gyerekekhez szóló prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenkiből lehet szent, még ilyen fiatalon is, mint a jelen lévő tanulók.

A szentmisén tiszteletét tette Komárom város polgármestere, Molnár Attila és több képviselő is, valamint az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja nővérei, azé az apácarendé, akik egykoron az iskolában oktattak.

A szentmisét követően az iskola irodalmi színpados diákjai Egyed Gábor tanár rendezésében, rövid színdarabban mutatták be Szent Imre herceg életét.

Az iskola történetét Radziwonné Vörös Zsuzsanna főigazgató ismertette. Új-Szőnyben már 1887 őszén megnyitotta kapuit a katolikus népiskola, ám a trianoni békediktátumot követően felduzzadt a tanulói létszám, ami lehetővé tette az elköltözést a dunai áradások miatt egyébként is egyre rosszabb állapotban lévő iskolaépületből. Erre 1925-ben került sor, egy évvel azt követően, hogy a város országgyűlési képviselője, vallás- és oktatásügyi minisztere Klebersberg Kuno segítséget nyújtott egy új épületrész megépítéséhez. A miniszter kérésére a fiúk a régi, a lányok pedig az új épületben tanultak a már említett nővérek vezetésével, akik az iskola földszintjén alakították ki az Avilai Nagy Szent Teréz-kápolnát. Az iskola szépen fejlődött és bővült az elkövetkező évtizedben. Szent Imre emblematikus szobra 1939-ben került az épület északkeleti sarkára.

A II. világháborút követően hányattatott sors jutott az iskolának, hiszen 1948-ban államosították az épületet, majd 1950-től a nővéreket is elküldték, a kápolnából élelmiszerraktárt alakítottak ki, Szent Imre szobrát pedig eltávolították az épületről, ami csak 1989-ben, a rendszerváltást követően kerülhetett vissza a helyére.

Az iskolába a római katolikus szellemiség 1997-ben térhetett vissza, miután ismét egyházi tulajdonba került, azóta pedig újra Komárom meghatározó tanintézményévé vált, ami folyamatosan bővült a kor igényeihez és kihívásaihoz igazodva, de értékeit megőrizve.

Szöveg: Jancsó Péter

Fotó: Reszler László

Forrás: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

