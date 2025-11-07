Püspöki szentmisével ünnepelte névadóját a 100 éves komáromi Szent Imre-iskola

A tanítás helyett ezúttal Szent Imre herceg életének felelevenítésével indult a nap, majd a gyerekek az iskola aulájában rendezett kiállítást tekinthették meg, ahol különféle tárgyak – régi tanszerek, könyvek, szemléltetőeszközök – sorakoztak az intézmény elmúlt száz évéből.

A Szent Imre-nap fénypontja a Veres András győri megyéspüspök által celebrált szentmise volt a komáromi Jézus Szíve-templomban. A gyerekekhez szóló prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenkiből lehet szent, még ilyen fiatalon is, mint a jelen lévő tanulók.

A szentmisén tiszteletét tette Komárom város polgármestere, Molnár Attila és több képviselő is, valamint az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja nővérei, azé az apácarendé, akik egykoron az iskolában oktattak.

A szentmisét követően az iskola irodalmi színpados diákjai Egyed Gábor tanár rendezésében, rövid színdarabban mutatták be Szent Imre herceg életét.

Az iskola történetét Radziwonné Vörös Zsuzsanna főigazgató ismertette. Új-Szőnyben már 1887 őszén megnyitotta kapuit a katolikus népiskola, ám a trianoni békediktátumot követően felduzzadt a tanulói létszám, ami lehetővé tette az elköltözést a dunai áradások miatt egyébként is egyre rosszabb állapotban lévő iskolaépületből. Erre 1925-ben került sor, egy évvel azt követően, hogy a város országgyűlési képviselője, vallás- és oktatásügyi minisztere Klebersberg Kuno segítséget nyújtott egy új épületrész megépítéséhez. A miniszter kérésére a fiúk a régi, a lányok pedig az új épületben tanultak a már említett nővérek vezetésével, akik az iskola földszintjén alakították ki az Avilai Nagy Szent Teréz-kápolnát. Az iskola szépen fejlődött és bővült az elkövetkező évtizedben. Szent Imre emblematikus szobra 1939-ben került az épület északkeleti sarkára.

A II. világháborút követően hányattatott sors jutott az iskolának, hiszen 1948-ban államosították az épületet, majd 1950-től a nővéreket is elküldték, a kápolnából élelmiszerraktárt alakítottak ki, Szent Imre szobrát pedig eltávolították az épületről, ami csak 1989-ben, a rendszerváltást követően kerülhetett vissza a helyére.

Az iskolába a római katolikus szellemiség 1997-ben térhetett vissza, miután ismét egyházi tulajdonba került, azóta pedig újra Komárom meghatározó tanintézményévé vált, ami folyamatosan bővült a kor igényeihez és kihívásaihoz igazodva, de értékeit megőrizve.

Szöveg: Jancsó Péter

Fotó: Reszler László

Forrás: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír