Püspökké szentelésének 30. évfordulóját ünnepelte Debrecenben vízkeresztkor Ternyák Csaba egri érsek

A napkeleti bölcsek zarándoklata Istennek adott válasz: ők a csillag nyomán járva keresték a zsidók újszülött királyát, hogy hódoljanak előtte. Később az emmauszi tanítványok is zarándokoltak. Az akkor csüggedt és elárvult tanítványokhoz hasonlóan most mi is a hatása alatt vagyunk a közelmúltban történteknek: XVI. Benedek halálának és temetésének – mondta Ternyák Csaba érsek.

Az egri főpásztor kiemelte: XVI. Benedek gazdag teológiai öröksége ma is eligazít bennünket, s ha vízkereszt ünnepét meg akarjuk érteni, érdemes A Názáreti Jézus című könyvét kézbe vennünk, amelyben így fogalmaz: „a napkeleti bölcsek kezdetet jelentenek, azt jelzik, hogy

az emberiség útra kelt Jézushoz”.

Kortársaink közül még nagyon sokan vannak, akik nem álltak be a keresők sorába – mondta Ternyák Csaba. – Az emberiség zarándoklata Krisztushoz folyamatos, mindenkinek fel kell ismernie, hogy Jézus által lehet eljutni Istenhez.

A napkeleti bölcsek a gyermek Jézussal találkozva megértették, hogy életüket új ösvényre kell terelni. Az, hogy hazafelé más úton mentek, jelzi megtérésüket is. A bölcsek is hosszú utat tettek meg, és az emberiségnek is hosszú utat kell még megtennie ahhoz, hogy a sok tévút után felismerje az egyetlen helyes irányt, a kiutat Jézus Krisztus felé.

Életünk zarándoklatának legfontosabb célja, hogy felismerjük: Jézus Krisztusban van életünk és feltámadásunk.

A bölcsek aranyat, tömjént és mirhát vittek ajándékba hódolatuk jeléül. Ha mi is átadjuk kincseinket, akkor eljutottunk hozzá, és be tudjuk fogadni azt a gazdagságot, amit ő ad nekünk.

Járjunk a gyermekké lett Isten keskeny, szűk, de üdvösségre vezető útján!

– bátorított szentbeszéde végén Ternyák Csaba egri érsek.

A főpásztor köszönetet mondott a debreceni meghívásért, és elismerését fejezte ki a megvalósult fejlesztések kapcsán, amelyek a városban és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében történtek.

A püspöki székház megújult és kibővült épületét „lelki és szellemi fejlesztések” legújabb állomásaként áldotta meg az egri főpásztor, és örömét fejezte ki azért is, hogy harmincéves püspöki szolgálatáért is Debrecenben adhat hálát.

Ternyák Csabát Szent II. János Pál pápa szentelte püspökké, aki járt Debrecenben, amivel hozzájárult ahhoz is, hogy a város az ökumené kiemelt helyszíne legyen. Ennek szép példája, hogy tavaly ősszel Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora debreceni püspöktársaival, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolitával és Fekete Károllyal, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökével együtt zarándokolt el Rómába, Ferenc pápához.

Szent II. János Pál pápa harminc évvel ezelőtt, 1993. január 6-án Rómában szentelte püspökké Ternyák Csabát. Esztergomi segédpüspöki kinevezésekor választotta püspöki jelmondatául: Ipsi gloria in saecula! azaz Dicsőség Neki mindörökké! 1997. december 11-én címzetes eminentianai érsekké és a Papi Kongregáció titkárává nevezték ki. Püspöki életútja közel egy évtizeden keresztül Rómában folytatódott. Szent II. János Pál pápa túl azon, hogy személyesen szentelte püspökké, a Vatikánban is munkatársai közé választotta. XVI. Benedek pápa 2007. március 15-én nevezte ki egri érsekké. Beiktatása 2007. június 9-én történt az egri bazilikában. 2010-től 2015-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökhelyettese, 2015 és 2020 között az Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsának tagja volt. Egerbe érkezve tudatosan figyelt arra, hogy személyesen találkozzon a főegyházmegye papjaival. Főpásztori szolgálatának köszönhetően jelentős számú katolikus oktatási-nevelési intézmény kezdte meg működését az Egri Főegyházmegyében. 2012-ben megalapította a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumot, 2021-ben pedig az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. A jubileumról a főegyházmege honlapján Ficzek László általános helynök emlékezett meg.

Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmise végén megköszönte Ternyák Csab érseknek a szent áldozat bemutatását. Visszaemlékezett, hogy ők ketten ötéves egri segédpüspöki szolgálata előtt is ismerték már egymást, valamint köszönetet mondott Bosák Nándor püspöknek, aki az egyházmegye első főpásztoraként szolgált, illetve fejezte ki Kocsis Fülöpnek és Fekete Károlynak, akik a valóságban is megmutatják azt, amit a keresztényekre szoktak mondani: „nézzétek, hogy szeretik egymást”.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora köszönetet mondott a város és a vármegye vezetésének is, illetve valamennyi munkatársának, akik a fejlesztésben részt vettek.

A szentmise után Ágoston László tervező a munkálatokról adott tájékozatójában elmondta: alapos előkészítés előzte meg a beruházást, ügyeltek arra, hogy a megfelelő komfort és gazdaságosság mellett esztétikus maradjon a felújított, kibővített épületegyüttes.

Ternyák Csaba egri érsek végül a püspöki székház kápolnájában mondott áldást, meghintve szenteltvízzel az épület falait.

Forrás: Bérczessy András/Egri Főegyházmegye

Fotó: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



