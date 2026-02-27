Rajzfakultációs piarista diákok térkompozíciói a Váci Egyházmegyei Gyűjteményben

Az alkotásokat a Váci Piarista Gimnázium rajz és vizuális művészetek fakultációjára járó harminc diákja, Győrffy-Kovács Adrienn 11–12. évfolyamos tanítványai készítették.

A tanárnő a múzeumnak otthont adó egykori nagypréposti palota későbarokk épületét választották témául. Az idei feladat a térábrázolás elsajátítása, az egy- és kétpontos perspektíva gyakorlása volt a palota belső tereivel, kifestéseivel, balluszteres korlátaival gyakorolva.

A diákok az épületet bejárva keresték, mi az, ami megragadja őket, majd maguk választottak egy-egy részletet, amit megfigyeltek és a helyszínen vázlatokat készítettek.

A következő alkalmak műhelyben zajlottak – ekkor már kidolgozottabb rajzok, jellemzően színes pasztelek készültek, amelyek idővel és sok munkával tudatosan felépített alkotássá váltak.

Sok esetben háromdimenziós kézműves munka készült: makett, kerámia, nemez vagy papirmasé. Oszlopok, lépcsőrészletek, finom rajzú ablakosztások, angyalszobor, felfűzött terek szépséges sokasága vonult fel a megszületett munkákon.

„Milyen hasonló és mégis más minden alkotás, milyen szépen őrzik alkotóik lelki lenyomatait. Hiszen minden alkotás bekapcsolódás a teremtésbe, egy-egy új, korábban még nem volt érték, korábban nem létező mű létrehozását jelenti” – mondta Koncz Kinga, a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény igazgatója a kiállítás megnyitóján.

Hozzátette: „A megszületett munkák most a nagyböjt kezdetén a húsvéti készület esszenciájára irányítják a figyelmünket: a lényeg megragadására. Az évente ismétlődő szertartásokban vajon meghalljuk-e, meglátjuk-e a lényeget, észrevesszük-e a nap mint nap rótt terekben azt a személyes, minket megszólító részletet, azt a pici, mégis fontos töredéket, sarkot, ajtót, oszlopot, ami számunkra egyedivé és személyessé teszi ezt az időszakot; ami a belső, a valódi ünnep befogadására készít elő, formál át.

Ilyen módon a kiállításban a tér és a lélek közös képekké kapcsolódik össze, így válnak a lélek leképeződései térbeli motívumokká. Használjuk ki, hogy nézőpontot válthatunk, rátekinthetünk életünkre, mindennapjainkra egy új, más, friss szemszögből.”

A kiállítást megnyitó Hemle Csaba építész megköszönte a diákoknak a kiállított anyagokba fektetett munkát, Győrffy-Kovács Adrienn művésztanárnak az inspiráló kezdeményezést és hogy végigkísérte a csoport munkáját.

Felidézte: néhány éve készítettek a főtérről egy tanulmányt, amelyben megfogalmazták, hogy jó lenne, ha a múzeumhoz közösségi tér is tartozna, ahol a város diáksága otthonra találhat, ahol könyvek, beszélgetések, akár egy csésze tea mellett formálódhat a közösség, mert az épület sokféle kapcsolódásra ad lehetőséget.

Szeptemberben mindenki ugyanebbe az épületbe érkezett, ugyanazt látta a szemeivel. A hónapok alkotómunkái során mégis más és más utat jártak be, és mindenki máshová jutott – fogalmazott az építész. – A vaskos falak, mély ajtónyílások, a lépcsőház monumentalitása és az emeleti enfiládé, az egymásból nyíló szobák tengelyesen átlátható térsora a legtöbb helyszíni vázlat témája. Másoknak az udvar egyik otthonos szeglete volt érdekes, vagy egy szép ornamentika.

„Alkotás közben, elmélyült, bensőséges munkával a teremtett világra hangolódunk rá. És amit türelemmel figyelünk, csendesen, állhatatosan faggatunk, az előbb-utóbb megnyílik. Megtörténhet a kapcsolódás – mondta Hemle Csaba. – A művészet egy végtelen hálózat, amely, ha keressük, összeköt minket a gyökereinkkel. Ez a kontextus rejtve marad annak, aki nem kíváncsi rá. De lehet nyilvánvaló része is az életünknek.

A művészettörténetnek, gyűjtésnek, értékvédelemnek ez ad értelmet, hogy ti élő kapcsolatban maradtok vele” – fordult az alkotó diákokhoz az építész.

Az alkotások készítőinek névsora: Andrási Ajsa, Bakos-Mezei Karolina, Barta Levente, Bárth-Lappints Sebestyén, Bölöni Eszter, Csatai Nóra Rita, Gloviczki Berta, Heltovics Nóra, Horváth Anna Ajsa, Horváth Veronika, Király Alina, Makai Boglárka Doriána, Megyeri Anna Eszter, Mészáros Zsuzsanna, Mikula Júlia Magdolna, Müller Nóra, Őri-Kiss Előd, Palotás Emese Luca, Papp Luca, Petróczki Luca, Sándor Eszter, Szabó Anna Éva, Szücs Míra Borbála, Téglás Anna, Urbán Luca Flóra, Várkonyi Eszter, Villant Veronika, Wágner Vendel.

A Lélek-tér-kép című kiállítás április 2-ig látogatható a Váci Egyházművészeti Gyűjteményben (Vác, Március 15. tér 4.) Előzetes bejelentkezés: muzeum@vaciegyhamegye.hu.

Forrás: Váci Egyházmegye; Váci Piarista Gimnázium/Koncz Kinga, Győrffy-Kovács Adrienn

Fotó: Váci Egyházmegye; Váci Piarista Gimnázium

Magyar Kurír