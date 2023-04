Regionális lelkigyakorlatot tartott a Comunione a Liberazione mozgalom Esztergomban

Esztergom évek óta otthont ad a közép-európai CL-közösségek szlovák, cseh, osztrák, olasz és német tagjai számára, hogy tolmácsok segítségével együtt vegyenek részt ezen a kegyelemteli eseményen, és megéljék a találkozás örömét Krisztusban. Idén külön örömöt jelentett, hogy Mario Toma atya, aki korábban Magyarországon is szolgált, a Borromeo Szent Károly Missziós Papi Társulás tagjaként ismét jelen lehetett.

Lepori atya – akinek hivatása a mozgalom egy nemrég elhunyt egyszerű tagjához kötődik, és aki később jó barátságot ápolt Luigi Giussani atyával, a mozgalom alapítójával is – elmélkedései során a Krisztusra tekintő hitet állította középpontba. Isten nem vonja vissza ajándékait, akkor sem, ha néha a feledékenység és szórakozottság hamuja be is fedi a kezdeti tüzet. A tűz felszításához pedig ragaszkodnunk kell a hit tanúihoz. Életünk értelmét a Krisztusra tekintő hit adja meg – ahogyan egykor az idős Simeon számára.

A hit teszi lehetővé, hogy Krisztus megváltását megtapasztaljuk.

Talál-e majd az Emberfia hitet a földön? Ez a kérdés azt jelenti: Lesz-e még bárki is, aki várja Jézus második eljövetelét? Bárki, aki így szól: „Jöjj el, Uram, Jézus!”

Mindennapi kérdés számunkra, hogy hitünknek valós köze van-e életünk minden eseményéhez, átalakítja-e életünket – vagy elvonttá, elméleti kérdéssé válik. Egy sok nehézséggel is szembetalálkozó rendi vezetőnek éppen úgy, mint bárki másnak egyre inkább Krisztusra tekintve lehetséges szembenéznie a nehézségekkel. Aligha véletlen, hogy Krisztus a belé vetett hitet kérte számon apostolain, és néha a távolról érkezők hite rendítette meg és vezetett csodákhoz – utalt Lepori atya a beteg szolgájáért közbenjáró római századossal folytatott párbeszédre.

Ha a hit elszakad a valóságtól, haszontalanná válik, és már nem alakítja az életet.

Ferenc pápa idén is táviratban köszöntötte a lelkigyakorlat résztvevőit. A szombati szentmisét Riminiben a mozgalom megújulását atyai gondoskodással kísérő Kevin Joseph Farell bíboros, a Világiak, Család és Élet Dikasztériuma prefektusa mutatta be.

A program során természetesen jutott idő beszélgetésekre, sétákra is. A közép-európai CL-es csoportok közel húsz éve találkoznak tavasszal az esztergomi Szent Adalbert Központban, így az együttlét hasonlít egy évenként megrendezett nagy családi összejövetelre. Hiszen akik pár éve még egyetemistaként vettek részt, azok most már házaspárként, fiatal szülőként (vagy esetleg éppen papként) jönnek, az akkori kisgyerekek pedig már középiskolásként segítenek a termet berendezni.

A comunione abban is megmutatkozik, hogy minden évben természetes könnyedséggel veszik fel újra a beszélgetések fonalát a résztvevők, és mély barátsággal osztják meg egymással az előző alkalom óta megtett utat.

Forrás: Comunione a Liberazione mozgalom magyarországi közössége



Fotó: Tomáš Komínek



Magyar Kurír