Rendkívüli konzisztórium: Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet

A konzisztóriumon részt vett Német László SVD bíboros, belgrádi érsek.

Támogatni kell a pápát a békefelhívásaiban, még ismertebbé téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelmes gondolkodás és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia sok tekintetben problémás fejlődése is tovább súlyosbít. Ehelyett a közjót és az evangélium terjesztését kell előmozdítani, ami képes gyógyítani a jelen kor sebeit, mivel a keresztények ezáltal nem a társadalmi romlás szemlélői lesznek, hanem bölcs tervezők, akik újjáépítik „mindenki városát”. Többek között ezek a gondolatok merültek föl a bíborosok rendkívüli konzisztóriumának harmadik ülésén, ami szombaton délelőtt zajlott a VI. Pál teremben.

A reggeli szentmisét Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánja mutatta be. A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoportbeszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az Úrangyala elimádkozásával.

Az identitásvesztés és a túlzott individualizmus okai

A tanzániai Protase Rugambwa bíboros, taborai érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és ki-ki a saját térségében a béke ügyét.

Stephen Brislin bíboros, johannesburgi érsek felszólalása után tizenegy csoport képviselője mondta el beszámolóját, főként korunk megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű, túlzott individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek.

A résztvevők arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt számokká és statisztikává redukálnánk.

A megosztottság ellenszere

Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon át és túl önmagán arra vezeti, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok hangsúlyozták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet.

Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára.

A beszámolók végén néhány bíboros szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról. Néhányan hálájukat fejezték ki a pápának a közelmúltban tett apostoli útjairért és állandó elkötelezettségéért a béke ügye mellett.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír