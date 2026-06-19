Rudolf Lunkenbein és Simão Bororo vértanúkra emlékezik a német szalézi rendtartomány

Az emlékév egyik első fontos eseménye a würzburgi Német Katolikus Napok (Katholikentag) volt. Itt a Don Bosco Család szentmisékkel, utcai művészeti tevékenységekkel és a Majna folyón tett kenutúrákkal emlékezett meg a két vértanúról.

A csúcspontot a Stefan Oster SDB passaui püspök által celebrált szentmise jelentette, aki külön elismerését fejezte ki Lunkenbein rendkívüli missziós szemlélete felé. Hangsúlyozta, hogy Lunkenbein nem „értük”, hanem a bororo néppel „együtt” élt, komolyan vette kultúrájukat, hagyományaikat. Oster püspök „nagyszerű példaképként” jellemezte őt, és arra buzdította az embereket, hogy imádkozzanak boldoggá avatásáért, mely ügyet jelenleg a Vatikán vizsgál.

A rend létrehozott egy tematikus weboldalt is, ahol különböző anyagokat, háttérinformációkat és tevékenységeket gyűjtenek össze a hit két tanújának életével, munkájával és lelki örökségével kapcsolatban. Elmeséli történetüket a brazil Amazonas régióban dúló erőszak, földszerzés és elnyomás közepette – mely egyben a bátorság, a remény és az elkötelezettség története is – mint tudatos döntést, hogy az ember saját életét mások és az evangélium szolgálatába állítja.

A folyamatban lévő boldoggá avatási eljárással kapcsolatos információk mellett a weboldal lelki elmélkedéseket és számos forrást kínál iskolák, ifjúsági szolgálatok számára. Ezek közé tartozik egy tanítási egység, a Légy bátor – Add bele mindent! című kiadvány rövid életrajzzal és kreatív tevékenységekkel „A bátorság nyomot hagy” mottóval, festékszóró sablonokkal, színezőkkel, imakártyákkal és matricákkal.

A tematikus weboldalon Anna-Lena Haupt írónő beszámolója is olvasható, aki közel öt évtizeddel az események után egy utazócsoporttal Meruriba utazott, és feltárta, mi maradt Lunkenbein örökségéből. A beszámolót egy körülbelül egyórás dokumentumfilm egészíti ki, amely a történelmi kutatásokat a jelenkori brazíliai találkozásokkal ötvözi, és vizuális betekintést nyújt Haupt múltbéli nyomok utáni kutatásába. A film premierje a würzburgi Katholikentagon volt május közepén.

Július elején jelenik meg Josef Grünner atya Elhatározással, bátorsággal és reménnyel – Rudolf Lunkenbein szalézi atya és Simão Bororo című életrajzi munkája. Emellett egy gyermekeknek szóló füzet is tervben van. Roll-upok, egy Lunkenbein-pavilon és a Don Bosco Magazinban tervezett különkiadás is kiegészíti majd a megemlékezéseket.

Július közepére egy Mato Grosso-i (Mato Grosso Brazília szövetségi államainak egyike – a szerk.) küldöttséggel is találkoznak, amelynek tagjai között a bororo nép is képviselteti magát. A küldöttség ellátogat majd több Rudolf Lunkenbein életéhez kapcsolódó helyszínre, valamint részt vesznek a szülőháza közelében, Bambergben megrendezésre kerülő Heinrichsfest ünnepségen. Ezt követően egy német küldöttség Meruriba utazik, hogy részt vegyen a szalézi vértanú pap halálának 50. évfordulója alkalmából július 15-én tartandó megemlékezéseken.

A széleskörű kezdeményezésekkel a németországi szaléziak azt remélik, hogy életben tudják tartani Rudolf Lunkenbein és Simão Bororo emlékét a szolidaritás, az igazságosság és az élő hit inspirációjaként.

Forrás és fotó: Infoans.org/Szaléziak.hu

Magyar Kurír