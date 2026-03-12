Sajtótájékoztatón mutatták be a Székesfehérvári Egyházmegye búcsújáró helyeinek éves programját

Spányi Antal püspök főpásztori szolgálata során megújíttatta a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyeit, megőrizve a templomok építészeti örökségét, és kibővítve azokat modern zarándokszolgáltatásokkal; tematizálta továbbá a búcsújáróhelyek felkeresését – így vált Ercsi a jegyesek, Vértessomló a gyermekre várók, Bodajk a családok, Alsószentiván a nagyszülők, Makkosmária pedig a szenvedélyek rabságában élők zarándokhelyévé.

Székesfehérvár Szent István városaként kiemelt helye a Magyar Szent Család Nyomában zarándokútnak, amely átvezet a legtöbb kegyhelyen, és beemeli a zarándoklót az első magyar szent család közbenjáró kegyelmeibe.

„Reméljük, hogy hitünk, vallásunk kincseit, hagyományunk gazdagságát olyanok is meg fogják ismerni, akik talán egyébként nem minden vasárnap, vagy csak ünnepeken, vagy talán még ünnepeken sem jönnek el a templomba, de mégis őrzik a keresztény kultúrának azt a magját, azt a lényegét, amelyet a nagyszülőktől hallottak, örököltek vagy megtapasztaltak. Ezért is nagyon fontos események ezek a zarándokbúcsúk minden esztendőben, az életünkben” – hangsúlyozta a székesfehérvári megyéspüspök.

Szeleczky Csaba plébános elfoglaltsága okán Spányi Antal megyéspüspök mutatta be az ercsi Nagyboldogasszony-kegytemplom búcsúját, amely a környékbelieknek, de az egész egyházmegyének fontos ünnepe. Idén az augusztus 16-i püspöki szentmisében áldja meg a főpásztor a házasságra készülő fiatalokat, a jegyeseket Ercsiben.

„Szűz Mária mennybevételének ünnepén azért fohászkodunk, hogy a hívők imádkozzanak egymásért, hogy a fiatalok tisztaságukat megőrizve, szépen tudják megélni a jegyességet és a hűségben megmaradjanak. A családok is találjanak egymásra, hiszen nagyon fontos egy házasságnál, hogy nemcsak két fiatal ajándékozza oda önmagát egymásnak, hanem két családnak is közelebb kell kerülnie egymáshoz” – hangsúlyozta Spányi Antal püspök.

Helter István plébános arról tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy az alsószentiváni Mária-kegyhelyen májustól októberig minden hónap 13-án zarándoknapra várják a híveket, hogy meghitt, szép ünnepet megélve, lelkileg feltöltődve térjenek vissza a mindennapokba.

Megvalósult a kegyhely teljes felújítása és átalakítása; a zarándokok évről évre növekvő száma miatt a templom melletti területen új szabadtéri misézőhelyet, kiszolgálóépületet hoztak létre.

Az alsószentiváni kegytemplom érdekessége, hogy az oltárát képező kőtömb a szovjetek dicsőségét hirdető hősi emlékmű alapjából készült. A fatimai jelenések évfordulóján, október 13-án a nagyszülőket hívják Alsószentivánra, akiket a megyéspüspök külön áldásban részesít.

„Az idősek különös szeretettel jönnek a búcsújáróhelyre. Ha csak tudnak, eljönnek. Sokszor betegen, egymásba kapaszkodva érkeznek, de eljönnek, mert tudják, hogy imádkozniuk kell a gyerekeikért, unokáikért, magyar népünkért” – fogalmazott Helter István plébános.

Vértessomló kiemelt jelentőségű búcsúnapjára Gerendai Sándor plébános hívta fel a figyelmet. A Sarlós Boldogasszony-templom búcsúja nagy hagyományokkal rendelkezik a vértesi sváb településeknek köszönhetően. Spányi Antal megyéspüspök idén július 5-én áldja meg a gyermekáldásra váró, vagy gyermekük születésére készülő párokat.

A kegytemplomban 2017 és 2025 között elhelyezett 117 ezüst hálaszív tanúsítja az itt elnyert imameghallgatásokat. „Sokan vannak, akik szeretnének gyermeket, de természetes módon nem adatik meg, és Istenhez imádkoznak azért, hogy gyermekük megfoganjon. Az élet egy misztérium. Annak a társadalomnak, ahol nem születnek gyermekek, ahol megszűnik az élet tisztelete, nincs jövője. A templom falát hálaszívek díszítik, melyeket a meghallgatott és gyermekkel megajándékozott hívek helyeznek el” – emelte ki a vértessomlói plébános.

Hazánk egyik legrégibb zarándokhelye, a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely 2026-os búcsúrendjének gazdag lelki és kulturális programkínálatát Mórocz Tamás kegyhelyigazgató ismertette.

Az éves kiemelt eseményeken túl bemutatta azokat a rendszeres lelki alkalmakat is, amelyek segítik a Bodajkra érkezőket az imádságban és az elmélyülésben. A főbúcsút – mely az év legkiemelkedőbb ünnepe – a Mária neve napjához kötődő hétvégén, szeptember 12–13-án rendezik meg.

Szeretnék megszólítani nemcsak a zenei élet kiemelkedő előadóit, hanem a fogyatékkal élőket, a lelkiségi mozgalmakat is, de készülőben van egy vallásturisztikai konferencia is. „Nagyon szépen megújult az előző két évben a minden hónap 13-i fatimai engesztelésünk, elmélkedéssel, rózsafüzérrel, körmenettel, szentmisével. Minden alkalommal egy vendég atyát hívunk. A zarándokcsoportok bejelentkezését különösen a hétköznapokon várjuk. A Szent Imre Zarándokházban legfeljebb hatvan fő számára tudunk szállást biztosítani, valamint lehetőség van vezetett kegyhelybejárásra, lelki programokra és zarándoknapok szervezésére, étkezéssel összekötve” – ismertette Mórocz Tamás kegyhelyigazgató.

Több mint tíz éve kezdte el a Székesfehérvári Egyházmegye a Magyar Szent Család Nyomában zarándokut kiépítését, melynek koordinátora Smohay András múzeumigazgató.

A szakember a sajtótájékoztatón ismertette a zarándokút kialakulásának és fejlesztésének eddigi állomásait és a legújabb eredményeket: a 2025-ös év végére a teljes szakaszon felfestették a turistajelzéseket. A két vármegyén áthaladó – Majk, Vértessomló, Várgesztes, Vértesszentkereszt, Csókakő, Bodajk, Fehérvárcsurgó, Iszkaszentgyörgy, Moha és Székesfehérvár útvonalú –, közel 86 kilométeres zarándokút gyalog körülbelül 22 óra alatt járható végig. Az útvonalon a hívek több helyszínen is foglalhatnak szállást.

A Magyar Szent Család nyomában zarándokút teljes útvonala ITT megtalálható és letölthető.

Szintén új fejlesztés, hogy a Cartographia Zrt.-vel kötött megállapodás értelmében a hamarosan megjelenő új Vértes turistatérképen külön feltüntetik a zarándokutat, a Vértesen kívül eső részekkel együtt.

Forrás: Berta Kata/Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó és videó: Körtvélyes Tivadar/Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír