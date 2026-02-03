Salgótarján Pro Urbe díját vehette át Varga András esperes, plébános

Az egyik legfontosabb dátum a nógrádi vármegyeszékhely életében január 27-e, 1922-ben ugyanis ezen a napon nyilvánították várossá a települést. A Salgótarján születésnapja alkalmából rendezett programok sora koszorúzással kezdődött a Kohász Művelődési Központnál, majd délután a város első polgármesteréről elnevezett téren, a Förster Kálmán szobránál is elhelyezték a tisztelet virágait.

A rendezvénysorozat a József Attila Művelődési Központban díszünnepséggel folytatódott, ahol a múlt felidézése mellett a magyar kultúra napját is ünnepelték.

A városi díjak átadása kapcsán elmondták, hogy az elismerésekkel azok előtt tisztelegnek, akiknek a neve mostantól kitörölhetetlenül összefonódik Salgótarján történetével. Kitüntető címek és díjak találtak gazdára.

A város Pro Urbe díját Varga András, a Váci egyházmegye papja, a Salgótarjáni Esperesi Kerület vezetője, a salgótarjáni Kisboldogasszony-főplébánia plébánosa vehette át.

Varga András esperes, plébános több mint három évtizede gyakorolja papi hivatását Nógrád vármegyében. 2005-ben érkezett a városba, hogy átvegye a salgótarjáni főplébánia vezetését, 2009-től pedig a kerület esperese is lett. Immár húsz esztendeje él és dolgozik Salgótarjánban, nemcsak mint lelkipásztor, hanem mint a város minden polgáráért felelősséget érző közösségi ember. Fáradhatatlan és lelkiismeretes tevékenységével nagymértékében hozzájárul a város hitéletének fejlődéséhez. Számos színvonalas program, lelki feltöltődést adó zarándokút fűződik a nevéhez. Szívesen ad helyet a katolikus templomokban jelentős kulturális rendezvényeknek. Aktív szervezője a katolikus közösség sportéletének. Műveltsége, nyitottsága, teológiai felkészültsége, ökumenikus gondolkodása és emberi tulajdonságai miatt köztiszteletnek örvend. Hitével közösséget, kitartásával maradandó értéket teremt.

Sokat tett a helyi ökumenikus és a civil kapcsolatok kibontakoztatásáért is. Tevékenységének lényeges eleme a város társadalmi életébe való bekapcsolódás. Rendszeresen végez egyházi szolgálatot a városi megemlékezéseken, ünnepségeken, az augusztus 20-i koszorúzási ünnepségektől, a városi gyásznap alkalmából megrendezett ökumenikus istentiszteleteken át az adventi programokig.

Jelentős szerepet vállalt a Modern Városok Program keretében megvalósult salgótarjáni templomfelújításokban, melynek köszönhetően a város meghatározó műemlék épületei és azok környezete méltó módon újulhatott meg, gazdagítva ezzel Salgótarján városképét.

Varga András esperes-plébános több mint két évtizedes, a városért és a közösségekért vállalt áldozatos, hűséges szolgálata, az épített örökségért végzett munkája, valamint a hitélet és a társadalmi béke erősítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként részesült Salgótarján város elismerésében.

Az ünnepséget a Zenthe Ferenc Színház előadása színesítette. A társulat Bernard Slade Még egyszer, veled, ugyanitt című vígjátékot mutatta be. Majd fogadás zárta a napot.

Forrás: Nool.hu/Váci Egyházmegye

Fotó: Nool.hu

Magyar Kurír