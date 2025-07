„Elindulni, örülni és dicsérni” – A csíksomlyói kegytemplom búcsúünnepe Sarlós Boldogasszony napján

A pünkösdi búcsú után július 2-án, szerdán ismét sokan érkeztek Csíksomlyóra, hogy részt vegyenek az ünnepi szentmisén, amelyet a kegytemplom titulusa – Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, vagyis Sarlós Boldogasszony – alkalmából mutattak be.

A búcsúi szentmise délelőtt fél tizenegykor kezdődött a kegytemplomban. Főcelebránsa Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa.

Szentbeszédet Csáki Fülöp OFM székelyudvarhelyi ferences szerzetes, pap mondott. Három gondolat köré építette üzenetét:

elindulni, örülni, dicsérni.

Arra kérte a híveket, hogy ezen a hármas szemponton keresztül szemléljék a Szűzanya és Erzsébet találkozását.

„A mai ünnep arra tanít, hogy valódi örömforrás a Szentlélek, aki jelen van mindig, amikor szívből találkozunk egymással. Ez az öröm nem felszínes vidámság, vagy olyan ígéret, amit sokszor a média sugall nekünk: nem egy könnyen elérhető öröm, hanem belső bizonyosság: Isten a találkozásainkban jelen van. Bennünk van, és közöttünk van” – mondta Fülöp testvér, arra biztatva, hogy

lépjünk ki a hétköznapok komfortzónájából, előítéleteink nélkül induljunk egymás felé, kevesebbet panaszkodjunk, hangosítsuk ki hálánkat, és dicsérjük Istent.

Elindulni, örülni és dicsérni – ez az ünnep erre hív. Induljunk el, ne halogassunk tovább, ne zárkózzunk be. Ne csak az online térben legyünk elérhetők, hanem a valós életünkben is. Egymás számára is legyünk elérhetők. Merjünk örülni egymásnak, felfedezni egymásban Krisztust.

Merjünk hálát adni, hogy ne csak panaszkodjunk, hanem dicsérjük Istent, mint ahogyan a Szűzanya is tette

– zárta szentbeszédét Csáki Fülöp OFM.

Az ünnepi búcsúi szentmisét a himnuszok eléneklése zárta.

Forrás és fotó: Romkat.ro

