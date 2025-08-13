Sathmarland, du meine Heimat – Jubileumi tudományos konferencia a szatmári sváb örökségről

A konferencia időpontját tudatosan választották: 1804. augusztus 9-én alapította meg VII. Pius pápa a szatmári egyházmegyét; a jubileumi szentévben az egyházmegye a konferenciával ünnepelte születésnapját.

A megnyitón Schönberger Jenő megyéspüspök három nyelven – németül, románul és magyarul – köszöntötte a vendégeket. Beszédében hangsúlyozta: a szatmári svábok betelepítése nemcsak társadalmi és gazdasági, hanem lelki jelentőségű esemény volt az egyházmegye történetében.

Háromszáz év hitből fakadó jelenlét, háromszáz év közösségépítő munka, háromszáz év ima és kitartás: ez az örökség, amelyről ma beszélünk”

– fogalmazott.

Emlékeztetett arra, hogy a betelepített családok templomokat és iskolákat építettek, gyermekeiket hitben nevelték, és a történelem viharai közepette is megőrizték hűségüket Istenhez és az Egyházhoz. A püspök kiemelte: a múlt megbecsülése a jövő záloga, ezért a konferencia nem csupán emlékezés, hanem lehetőség a gyökerekhez való visszatérésre és a lelki megújulásra.

A nyitóbeszédet követően közös ima nyitotta meg a tanácskozást, majd négy szakmai program kezdődött négy szekcióban A betelepítés és az egyházi keretek kialakulása; Kulturális élet és közösségi identitás; Politikai és egyházi kapcsolatok a 20. században; Trauma, örökség és újrakezdés címekkel.

Schönberger Jenő megyéspüspök a tanácskozás végén ismét emlékeztetett, hogy a konferencia az egyházmegye 221. születésnapjához kapcsolódó hálaadó alkalom is volt, amely különös módon a sváb közösség örökségére tekintett vissza. Kiemelte: bár a történelem tanítómester lehetne, az emberi természet miatt a tanulságokat újra és újra fel kell fedeznünk. A múlt hibáit nem elítélni kell, hanem érteni és tanulni belőlük.

Majd a püspök személyes gyermekkori emlékei idézte fel a sváb asszonyokról, akik imádságaikkal hordozták a közösség jövőjét. Ők napjainkban már egyre ritkábban vannak jelen a templomokban. Ezért

aktuális ma a kérdés: ki fogja „kiimádkozni” a holnapot, a család jövőjét?

Mindezek ellenére Isten mindig adott feltámadást a legsötétebb idők után is, és adhat most is, ha méltónak talál bennünket.

A konferencia szakmai részét Tempfli Imre egyháztörténész, a konferencia szervezője zárta. Megköszönte a vendéglátást, a helyi szervezők munkáját, valamint az előadók hónapokon át tartó felkészülését. Kiemelte: a konferencia nem csupán emlékezés, hanem egy új kutatási folyamat kezdete is. Személyes álmát is megosztotta: egyháztörténészekből álló kutatócsoport dolgozzon tovább azon, hogy a szatmári egyházmegye „fehér foltjait” feltárják.

A konferencia előadásai világosan kirajzolták, hogy a szatmári svábok története szorosan összefonódik a térség és a szatmári egyházmegye történetével. A tudományos igényű feltárás mellett a rendezvény lelki üzenete is erőteljes volt: a közösség hűsége, kitartása és hite ma is példaként állhat mindenki előtt.

A konferenciáról szóló bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír