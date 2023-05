Sátoraljaújhelyen megáldották a felújított piarista kollégiumot

Az időjárási viszonyok miatt a Nagyboldogasszony-templomban tartották az ünnepséget.

Zsódi Viktor tartományfőnök köszöntőjében hangsúlyozta: fontos, hogy együtt tudjunk ünnepelni, hiszen Isten a közösség Istene, aki arra hív, hogy boldogan éljünk a földön és segítségével eltaláljunk szívéhez. Rámutatott: a kollégium az élet tanulásának helye, biztonságos hely, mely segíti a boldog élet kibontakozását, amihez a piarista rend alapítója, Kalazanci Szent József közbenjárását kérik. A tartományfőnök köszönetet mondott mindazoknak, akik a beruházás sikerén dolgoztak, támogatták azt.

A kollégium lakói kis műsor keretében osztották meg személyes élményeiket a jelenlévőkkel, s felidézték az egykori kollégista, a névadó Kossuth Lajos alakját.

Szamosvölgyi Péter polgármester úgy fogalmazott: a város legrégebbi épületegyüttesének felújítása sokat jelent a település számára, s azt is mutatja, hogy a hit évszázadokon keresztül tarthat egyben intézményeket, épületeket.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára egykori piarista diákként emlékezett a budapesti iskolában töltött időre, a piarista atyák tanítására. Mint mondta: most az evangéliumi radikalizmus megőrzése a legfontosabb, mert az épít, miként a piaristák építenek fizikai és lelki értelemben is. A rend 1948-as szétszóratása hatalmas rombolást okozott, most ezeket a károkat kell helyreállítani, s a kormány támogatja ezeket a célokat.

Ternyák Csaba egri érsek köszöntőjében örömének adott hangot, hogy egy nagyszerű munka eredményeképpen a szűkebb és tágabb értelemben vett magyarság életrevalósága itt is megmutatkozott. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk megújítani a régit, megőrizni azt és új életet kezdeni – mutatott rá.

Szent János evangéliumában olvasottakra utalva az érsek elmondta: Jézus búcsúbeszédében arra tanít, hogy szeretetből tartsuk meg Isten parancsait. Jézus pedig örök lakóhelyet készít nekünk az Atyánál. A főpásztor hangsúlyozta: nem véletlen, hogy éppen ez az evangélium hangzik el, hiszen egy lakóhely megáldására jöttek össze. „Azoknak a diákoknak a lakóhelyét áldjuk meg, akik előtt ott van még az élet, akik most készülnek arra, hogy birtokba vegyék ezt a világot, birtokba vegyék Magyarországot, és akikben fontos, hogy ott legyen a hazafias érzés, akik tudják,hová tartoznak, és hogy ott legyen bennük az a hit, amely előre tudja lendíteni őket az életben.”

A főpásztor Ferenc pápa Budapesten a fiatalokhoz intézett gondolatait idézve arra bíztatta a fiatalokat, hogy az ifjúság ne a virtuális világban éljen, hanem a valódi életben.

Az ünnepség végén, a jelképes szalagátvágást követően Ternyák Csaba meghintette szentelt vízzel az épület falait.

Az egykori kolostorépület a pálosoké volt, feloszlatásuk után kapta meg a piarisa rend. A több mint 700 éves múltra visszatekintő kollégium jelengeli épülete most mintegy kétmilliárd forintból újult meg. A munkálatokat két ütemben végezték. Az első ütemben a homlokzaton, a nyílászárók cseréjén munkálkodtak, a második ütemben a belső tereket újították meg. A tervezés és kivitelezés során fontos szempont volt, hogy a műemlékvédelmi előírások figyelembevételével úgy újítsák fel az épületet, hogy az megfeleljen a modern kor igényeinek. A kényelmes elhelyezés mellett a szabadidős tevékenységek, a kikapcsolódás lehetőségei is adottak. A kollégium jelenleg közel 20 lakószobában 80 tanuló elhelyezését és ellátását tudja biztosítani – mondta el Szabó László piarista szerzetes a Szent István Televíziónak.

A piarista rend Magyarországon jelenleg közel 4000 diákkal foglalkozik, az ország több pontján, óvodás kortól az egyetemi szintig – mondta Zsódi Viktor tartományfőnök. Kiemelte: a kollégiumi környezet, a reggeli felkelés, az időbeosztás, a délutáni tanulás, az esti ima nem csupán az intellektuális nevelést szolgálja, hanem az életre neveli a diákokat. A sátoraljaújhelyi kollégium azért fontos, mert a környéken sok diák számára nem mindig adott, hogy családi körben készüljenek fel egy rendezett, tudatos életre. Itt azonban lehetőségük nyílik felelősségteljes keresztény állampolgárokká válni.

Forrás:Bérczessy András/Egri Főegyházmegye



Fotó: Vozáry Róbert/Szent István Televízió (nyitókép); Piarista Rend Magyar Tartománya Facebook-oldala, MTI



Magyar Kurír