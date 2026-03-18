Selamat jalan! Isten veled, Tamás atya! – Elhunyt Krump Tamás verbita szerzetes

Krump Tamás SVD életével és szolgálatával maradandó nyomot hagyott az indonéziai Flores szigeten található Manggarai kerület területén, különösen a rejeng–ketangi plébánián, a Rutengi Egyházmegyében.

Krump Tamás Budapesten született 1934. augusztus 14-én. Már fiatalon megszületett benne a misszió iránti vágy, amelynek kibontakozása azonban a történelem viharai miatt sokáig akadályokba ütközött. A család Ausztriába menekült. Ott nyílt meg számára újra az út a szerzetesi hivatás felé: a verbiták bischofshofeni Szent Rupert-kisszemináriumban tanult 1946 és 1954 között.

Érettségi után belépett az Isteni Ige Társaságába. Noviciátusát követően, 1956. szeptember 8-án tette le első fogadalmát; majd a mödlingi Szent Gabriel-nagyszemináriumban folytatta tanulmányait. Örökfogadalmát 1960. szeptember 8-án tette le, és missziós küldetését Indonéziában kapta.

Pappá 1961. március 18-án szentelték. Rövid ausztriai és németországi szolgálatot követően 1962-ben utazott Indonéziába. Néhány hónapos nyelvi felkészülés után, 1962 szeptemberében érkezett meg Rutengbe.

Missziós szolgálatát Manggarai földjén végezte: Todóban, Pacarban, majd 1964-től hosszú évtizedeken át a rejeng–ketangi plébánián. Itt vált igazán otthonává a küldetés földje, és itt lett ő maga is a közösséghez tartozó pap és testvér.

Szolgálata nem csak a lelkipásztori munkában volt termékeny. Tamás atya templomokat és iskolákat épített, köztük a Szent Istvánról elnevezett katolikus iskolát Ketangban, amely máig több száz fiatal számára biztosított tanulási és felemelkedési lehetőséget. Az általa vetett magokból nemcsak élő közösségek születtek, hanem számos papi és szerzetesi hivatás is – életének csendes, de annál maradandóbb gyümölcsei.

2016-ban, idős korára való tekintettel, felmentették plébánosi szolgálat alól, de ő továbbra is hűségesen a nép között maradt. Nem hagyta el azt a közösséget, amelyet egész életén át szeretett és szolgált.

Tamás atya pappá szentelésének 65. évfordulója előtt három nappal tért haza az Úrhoz. A jubileumi hálaadó szentmisét már előkészítették. Azonban minden megváltozott; a március 18-i hálaadó szentmise gyászmisévé lett. A helyi hívek mély fájdalommal búcsúznak tőle – attól a paptól, pásztortól és misszionáriustól, aki csendes hűséggel élte meg hivatását. A magyar rendtársak pedig hálát adnak tanúságtételéért. Egész életével hirdette az evangélium igazságát: „Az Ige testté lett, és közöttünk lakott.” (Jn 1,14)

Szerző: Szabó Alex SVD

Forrás és fotó: Isteni Ige Társasága

