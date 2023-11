Senkit nem hagyunk hátra – Szaléziak a 19 hónapja háború sújtotta Ukrajnában

„A szaléziak soha nem fordítanak hátat azoknak az embereknek, akik szenvednek a háború miatt, ami sajnos nem áll meg, és továbbra is ártatlan áldozatai vannak” – mondta Mykhaylo Chaban, a görögkatolikus Mária Keresztények Segítsége Szalézi Altartomány elöljárója. A háború 19 hónapja után több mint 17,6 millió ember van Ukrajnában, akinek sürgősségi segélyre van szüksége a túléléshez. Nemzetközi szervezetek szerint a háború miatt már több mint 5,1 millió belső menekült és több mint 6 millió ukrajnai menekült van világszerte.

A riadók és bombázások továbbra is a mindennapi élet részét képezik emberek milliói számára. A madridi székhelyű szalézi missziós iroda, a Misiones Salesianas olyan gyermekeket támogat, akik továbbra is Zsitomirban és Lvivben tanulnak, ahol iskolát és ifjúsági központot finanszíroz a missziós iroda. Ennek köszönhetően közel 300 gyermeknek van lehetősége továbbra is iskolába járni, mindenekelőtt pedig biztonságos helyen lehetnek, ahol tanulhatnak, játszhatnak és védve érezhetik magukat. Az oktatás a szokásosnál is fontosabb a vészhelyzetben, ezért fontos, hogy Ukrajnában továbbra is nyitva maradjanak a szalézi iskolák.

Az oktatás mellett a szaléziak továbbra is azon dolgoznak, hogy humanitárius segítséget nyújtsanak a kitelepítetteknek – például a Lvivben a szaléziak segítségével létrehozott Mária városának, Mariapolisnak keresztelt konténervárosban, ahol több mint ezer ember él, de az ország más részein is.

A szalézi misszionáriusok további látogatásokat tesznek a keleti településekre, például Novohrihorivkába, ahol elkötelezetten segítik az otthonukban maradt lakosságot. „A segélyt a lehető legközelebb akarjuk vinni az orosz határhoz, ahol a legtöbb falu elpusztult, az otthonokat lerombolták, és az emberek túlzsúfolt menekültközpontokban élnek. Nagyon nagy szükség van ránk, és a világ minden tájáról hozzánk érkező támogatásnak köszönhetően el tudunk menni ezekre a területekre, ételt és vizet kínálunk...” – magyarázta Jozef Nuckowski szalézi szerzetes, aki ma is járja ezeket a helyeket.

A helyzetet súlyosbítja a közelgő tél. Emiatt a szaléziak az előkészületeket tesznek, hogy válaszoljanak a hideg miatt adódó igényekre. A Misiones Salesianas már 100 ezer euró értékű segélyt különített el, hogy ezeket az igényeket biztosítsa: takaró, fűtés, melegítők, meleg ruha jut így az embereknek.

A szükségletek még mindig számosak és nagyok, de a szalézi szolgálat folytatódni fog mindaddig, amíg a béke meg nem érkezik Ukrajnába – sőt, azután is.

Forrás: Szaléziak.hu

Fotó: Infoans.org

Magyar Kurír