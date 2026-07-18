Sevcsuk ukrán érsek: A megbocsátás és a kiengesztelődés gyógyítja az európai népek emlékezetét

Emellett megköszönte azt a látogatást is, amelyet szintén ezen a héten Matteo Zuppi, bíboros, bolognai érsek, az Olasz Püspöki Konferencia (CEI) elnöke tett az országban. „A Szentatya különleges küldöttjeivel együtt imádkozni azt jelenti, hogy az egyetemes egyházzal imádkozunk. Számunkra annak az egyháznak a látható jele, amelyik átölel minket” – mondta Sevcsuk érsek.

„A háború körülményei között is föl kell fedeznünk az imádság erejét.” Ma sokkal inkább, mint valaha szükség van „a kapott és adott megbocsátásra, hogy meggyógyítsuk az európai népek történelmi emlékezetét”. Így nyilatkozott a vatikáni médiának Szvjatoszlav Sevcsuk, aki ukrajnai missziójának második napján, július 17-én találkozott Paul Richard Gallagher érsekkel és Visvaldas Kulbokas érsek apostoli nunciussal.

A latin rítusú katolikus egyházi struktúrák újra megnyitása 35. évfordulójára rendezett ünnepséget július 19-én, vasárnap tartják a berdicsivi kármelita kegyhelyen. XIV. Leó pápa különleges küldöttje július 17-én, pénteken este érkezett Kijevbe, miután Lviv és a főváros között félúton fölkereste a rivnei Szent II. János Pál templomot.

A közös ima és a Szentatya közelsége

Sevcsuk érsek azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos a közös ima és a Szentatya jelenléte képviselőin keresztül, elmondta: A háborús helyzetekben újra fölfedezzük az ima értelmét és erejét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy találunk egy teret, ami gyógyítja a sebeket. Az ima balzsam, a Szentlélek gyógyító kegyelme, ami áthatja a szenvedő ember szívét. Együtt imádkozni azt jelenti, hogy osztozunk az ajándékokban. Maga Jézus mondta: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, én ott vagyok közöttük.”

Együtt imádkozni a Szentatya különleges küldöttjeivel annyit tesz, mint az egyetemes egyház keblén imádkozni, magával a Szentatyával imádkozni.

Érezni az atyai simogatást. Ezért Zuppi bíboros és Gallagher érsek jelenléte számunkra az egyetemes és katolikus egyház látható jele, mely átölel minket és velünk együtt imádkozik – fogalmazott.

Együttműködés a szenvedő lakosság érdekében

Hogyan működnek együtt az ukrajnai háborúban a különböző katolikus közösségek a szenvedő lakosság javára? Roberto Paglialonga vatikáni újságíró ezen kérdésére Sevcsuk érsek kifejtette: Ukrajnában ugyanazok a tragédiák, ugyanazok a lelkipásztori és humanitárius kihívások állnak előttünk nemcsak a katolikusok, hanem az ortodox testvérek, a protestánsok, a zsidók és a muszlimok között is, akik részét alkotják az Egyházak és Vallási Szervezetek Összukrajnai Tanácsának, mely éppen a napokban ünnepli harmincéves fennállását.

Az együttműködés szó szerint életmentést jelent, és olykor a keresztény tevékeny szeretet valóban túllép a felekezeti vagy rítusbeli határokon.

Együtt tudunk tanúskodni, bizánci és latin rítusú katolikusok – ahogy II. János Pál mondta – a katolikus szeretet hitelességéről, mely átölel, gyógyít, megment és mindenkit szolgál.

A remény szavát várják az Egyháztól

Mire van főként szüksége a lakosságnak, amikor a bombázás és a háború egyre intenzívebbé válik? Az ukrajnai görögkatolikus egyház vezetője elmondta, hogy nagyon sok mindenre. Az ENSZ hivatalos adatai szerint ma Ukrajnában ötmillió ember él humanitárius vészhelyzetben, és csak kétmilliót tudnak ellátni azokkal a forrásokkal, melyeket a nemzetközi intézmények biztosítanak.

Ahogy a kijevi polgármester mondta egyszer, az Egyháztól nem annyira ruhára, kenyérre és élelmiszerre van szükség, hanem a remény szavára. Tehát most, amikor ukránok milliói szenvednek, ez az új evangelizálás pillanata, a nagy megtérésé, mert az emberek Istenre szomjaznak.

Csak Krisztus egyháza képes begyógyítani ezeket a sebeket és válaszolni, megadni az élet kenyerét, az Oltáriszentséget, Isten igéjét azoknak, akik Istent éhezik és szomjazzák.

Kiengesztelődés és megbocsátás a jövő

A Gallagher érsekkel való találkozón érintették a kiengesztelődés és a megbocsátás témáját. Hogyan lehet ezeket a nagy ajándékokat hordozni és előmozdítani egy ilyen nehéz nemzetközi helyzetben? Sevcsuk érsek elmondta: Ezekben a hónapokban ünneplik II. János Pál pápa történelmi látogatásának 25. évfordulóját. Ő péteri szolgálata szerves részeként úgy látta, hogy segítenie kell Európa népeinek kiengesztelődését. Ő maga mondta, hogy kötelessége gyógyítani az európai népek történelmi emlékezetét, főként amikor olyan sebekről van szó, amelyek ma is nagyon mélyen vannak a szívünkben a második világháború után.

Ezekhez a régi sebekhez most hozzáadódnak ennek az istenkáromló háborúnak a sebei, melyet Ukrajnában élünk. De mi az az orvosság, amit Wojtyła pápa nekünk ajándékozott? Ő azt mondta nekünk, hogy az emlékezet gyógyítására a balzsam a megbocsátás, az adott és kapott megbocsátás.

Mindannyian bűnösök vagyunk, és tisztában vagyunk azzal, hogy megsértettük szomszédunkat: a határos népeknek olykor negatív emlékük van a fájdalmas múltról. De nem szabad ennek rabjaivá válnunk. Olyan múlt ez, amit nem tudunk megváltoztatni. Ám a megbocsátáson keresztül jobb jövőt építhetünk. Ezért a megadott és megkapott megbocsátás ajándéka az orvosság, ami gyógyítja az európai népek történelmi emlékezetét – hangsúlyozta a kijev-halicsi görögkatolikus nagyérsek.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír