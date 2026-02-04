Spányi Antal megáldotta a székesfehérvári Szent György Kórház lelkigondozóinak új irodahelyiségét

A főpásztor látogatást tett a lelkigondozók új irodájában és egy, a felebarátot felkaroló, hordozó művészi grafikával ajándékozta meg az ott dolgozókat. Megáldotta a helyiséget, és imádkozott, hogy akik ott segítséget kérnek, megtapasztalják a krisztusi szeretet erejét, amely nagyban elősegíti a betegek testi-lelki gyógyulását.

„Azok az emberek, akik bajban vannak, akik nehézségekkel küszködnek, azok joggal várnak segítséget. A keresztény embernek ezt a segítségkérést észrevenni, elfogadni, és a lehetséges módon teljesíteni nemcsak lehetősége, hanem kötelessége is – emelte ki Spányi Antal püspök. – A kórházlelkészi szolgálatban résztvevők ezt a küldetést fogadják el, és igyekeznek azoknak a segítségére lenni, akik bajban vannak, mert kórházban vannak, mert betegek, mert szenvednek, mert messze vannak a szeretteiktől, mert talán minden dologban mások segítségére szorulnak. Ők ezt a krisztusi szeretetet viszik a betegágyak mellé, itt a Szent György Kórházban is, ahol ez a kórházlelkészi szolgálat működik. Ezt próbálják megélni, megvalósítani, így törekednek segíteni az embereket a kereszthordozásban.”

Harmati-Oravecz Andrea vezető lelkigondozó és munkatársai nagy örömmel fogadták a főpásztort, és bemutatták azokat az újonnan használatba került berendezéseket, eszközöket, amelyek új lehetőségeket biztosítanak segítő munkájukban.

A lelkigondozó elmondta: hosszú út van mögöttük, mind fizikailag, mind lelkileg, hiszen a kórház udvarán kezdték a megbeszéléseket, majd egy kis irodát kaptak, amely hamar szűknek bizonyult, és végül megkapták az új szobát, amely méltó helye annak, hogy fogadják a betegeket, a kórházi dolgozókat, a hozzátartozókat. A nap nagy részében természetesen az osztályokon látogatják a betegeket.

„A lelki gondozás nem térítés, hanem kísérés: a bennem élő Krisztus úgy jelenik meg, hogy szeretettel, elfogadással vagyok ott mellette – mondta Harmati-Oravecz Andrea. – Érdekes módon nagyon sokan megérzik ezt, hogy ki van itt még közöttünk. Óhatatlanul előjön a hit mint erőforrás annak, akinek van, és annak is, aki keresi. Őbenne is felötlik, hogy akkor keresse az Istent. És nagy ajándék ez számunkra, hogy ebben kísérhetjük a betegeket és a dolgozókat.”

Az egyházmegye támogatásával megújult irodában a püspöki látogatás meghitt beszélgetéssel zárult, amelyen a lelkigondozók megoszthatták a főpásztorral a szolgálatuk során szerzett személyes tapasztalataikat.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg és fotó: Berta Kata

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió/Körtvélyes Tivadar

Magyar Kurír