Stratégiai megállapodást kötött a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Máltai Szeretetszolgálat

A program arra is lehetőséget teremt, hogy a fiatal művészgeneráció saját válaszokat adjon a leszakadó települések valós problémáira. A két szervezet nagy hangsúlyt fektet majd az oktatás és képzésfejlesztés, valamint működő kreatívipari együttműködések kialakítására. A közösen megvalósított projekteken keresztül többek között fenntartható, regionális gazdasági-társadalmi ökoszisztémákat, tudáscsereprogramokat terveznek kiépíteni, emellett szociális designmódszerek alkalmazásával kreatív, helyi szinten értelmezhető, adaptálható, skálázható programok megvalósítását tűzték célul.

Vecsei Miklós, a Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, a Felzárkózó települések program miniszterelnöki biztosa a partnerségi megállapodás aláíráskor, június 1-jén elmondta: a Tisza környéki településeken tervezett hosszú távú közös program célja – amellett, hogy a fiatal művészek helyben elkészíthető termékeket fognak tervezni – az is, hogy megismerjék a környéket, az ott élő embereket, és kedvet kapjanak ahhoz, hogy ott kezdjék el majd első vállalkozásukat, vagy ott maradjanak tanítani az iskolákban.

„A tiszaroffi telephely kiszélesíti a felzárkózásért végzett munka lehetőségeit, és tekintélyt ad a térségnek. A fővárosi fiatal művészgeneráció megismerheti a magyar vidék valós problémáit, hogy saját nyelvén, saját tehetségével találjon választ azokra. A MOME ezzel a gesztussal csatlakozik a programhoz, amely a modern kor lehetőségeitől már-már kilátástalan távolságba került közösségeket segít közelebb hozni. A leszakadó települések felemelése akkor lesz mindannyiunk közös ügye, ha a többség befogadja a nehéz sorsú embereket, az elfogadás első lépése pedig a megismerés” – emelte ki Vecsei Miklós.

Az együttműködés alapját az MMSZ részéről a Modellprogramok keretében megvalósuló Jelenlét programok, a folyamatos szakmai jelenlét a célterületen és együttműködési szándék; a MOME részéről a felhalmozott komplex designszemlélettel járó tudás és kreativitás és a design társadalmasításába vetett hit és kapacitás jelenti.

A megállapodás része közös pályázati projektek indítása, valamint az is, hogy közös kutatások, projektek fejlesztésében dolgoznak majd együtt. A célok megvalósítását segítő programokba kurzusok formájában a hallgatókat és a helyi közösségeket is bevonják, mindezzel nemcsak érzékenyítenek, de az egyetemen tanulók számára valódi szociális helyzetek, problémák megismerését teszik lehetővé. A tervezési feladatok így életszerűbbé, megragadhatóbbá válnak, az oktatás pedig hatékonyabbá, izgalmasabbá. Fontos elvárás, hogy az együttműködésben létrejövő projektek gyakorlati szintre hozzák az elméletet, az akcióalapú gondolkodás az együttműködés egyik alapelve.

Fülöp József, a MOME rektora így üdvözölte a megállapodást: „A 21. század állandóan változó és kihívásokkal teli időszakában kötelességünk kiterjeszteni tevékenységeink határait. Fontosnak tartom, hogy a klímaválság korában a társadalmi, ökológiai, gazdasági és kulturális fenntarthatóság kiemelt szerepet kapjon egyetemünk munkájában. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a MOME stratégiai megállapodása izgalmas új lehetőségeket teremt mindkét szervezet számára főként a tudáscsere, a gazdasági-társadalmi ökoszisztéma és a kreatív ipar metszéspontjain.”

A rektor hozzátette,

a desingnnak nemcsak az a dolga, hogy szép tárgyakat vagy használati eszközöket adjon az emberek kezébe, hanem hogy mindezt olyan szemlélettel tegye, amely követi az emberek életmódját, és arra próbál megoldásokat találni.

„Amikor a nyomorról van szó, akkor a designerek nem csak arról beszélnek, hogy hogyan lehetne szebbé tenni a környezetet, hanem hogy hogyan lehetne élhetőbbé tenni és fenntarthatóvá tenni. És fontos, hogy ennek a gazdasági és társadalmi aspektusa és a személyes motivációi is együtt legyenek. Felismertük, hogy ha a hallgatóink számára a design fogalma ki tud tágulni, akkor a felelősségvállalásuk is szélesebb körű lehet. Ha a tanulmányaik alatt akár luxusmárkákkal is együtt dolgozhatnak, akkor fontos, hogy megismerjék a másik pólust is testközelből, és gondolkodjanak azon, hogy hogyan vihetnének változást oda.”

A tervezett együttműködés fontosabb konkrét területei között olyan feladatok szerepelnek, mint a korábban csődbe ment tiszaroffi ipari létesítmény hasznosításával kapcsolatos fejlesztési irányok közös kidolgozása, rövid, közép- és hosszú távú programok megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tiszabői, tiszaburai létesítményeiben és egy közös MMSZ-MOME-alkotótelep, telephely létrehozása.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Majoros Árpád/MMSZ

Magyar Kurír