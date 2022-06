Szabó Alajos verbita szerzetes vasmiséjét ünnepelték Kőszegszerdahelyen

Szabó Alajos SVD a Felvidékről, Galántáról származik. Néhány hónappal ezelőtt, március 6-án ünnepeltük a 90. születésnapját, most pedig vasmiséjét, azaz pappá szentelésének 65. évfordulóját.

Lojzi atyát 1957. június 16-án szentelték pappá Egerben. A kommunista rezsim miatt nem tudott verbita szerzetesjelöltként továbbtanulni, így az Egri Főegyházmegyében fejezte be tanulmányait, és a szentelése után egyházmegyés papként teljesített szolgálatot. 1984-ben titokban végezte el a noviciátust, és 1988-ban örökfogadalmat tett három másik rendtársával együtt. A rendszerváltás után verbitaként több helyen is működött. Nyugdíjas éveit Kőszegen, a Szent Imre Missziósházban tölti, de továbbra is ellát lelkipásztori feladatokat a verbiták által vezetett kőszegszerdahelyi plébánián.

Mivel a Szent Imre Missziósház felújítás alatt áll és zárva van, a jubileumi hálaadó szentmisét is a kőszegszerdahelyi templomban tartották. Az ünnepre számos vendég érkezett, rokonok, barátok, a verbiták missziós tevékenységét támogató jótevők, hívek Lojzi atya régi szolgálati helyeiről, illetve Kőszegről, Kőszeghegyaljáról is. Jelen voltak a rendtestvérek Budapest-Budatétényből, Bicskéről, Vasvárról és természetesen a kőszegi közösség tagjai is, valamint a környező települések plébánosai.

