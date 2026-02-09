Szalézi nevelés az Egyház szolgálatában – A rend oktatási képviselői a Vatikánban egyeztettek

A Szalézi Családot a találkozón a rendfőnök vikáriusa, Stefano Martoglio SDB, valamint a Segítő Szűz Mária Leányai generális anyjának helyettese, María del Rosario García Ribas FMA képvislete; jelen voltak továbbá a két fő szalézi egyetemi intézmény vezetői: a Pápai Szalézi Egyetem (UPS) részéről Andrea Bozzolo rektor és az UPS oktatási területének dékánja, Antonio Dellagiulia SDB; illetve a Segítő Szűz Mária Leányaihoz tartozó pápai egyetemi kar, a neveléstudományi Auxilium dékánja, Piera Ruffinatto FMA és Martha Séïde FMA dékánhelyettes. A megbeszélésen részt vett az ifjúságpasztorációért felelős két egyetemes rendi tanácsos is: Runita Borja FMA és Rafael Bejarano SDB.

A megbeszélés középpontjában az a nevelési és karizmatikus küldetés állt, amelyet a szaléziak férdi és női ága együttesen végez, különösen a felsőoktatás, az iskolák és a szakképzési központok révén. Erős a tudatosság, hogy ez a küldetés Bosco Szent János és Mazzarello Szent Mária Domenica karizmájából fakad, és továbbra is elsősorban a legszegényebb és legkiszolgáltatottabb fiúk és lányok szolgálatára irányul.

A résztvevők elismerték, hogy a jelenkor egyik fő kihívása a szalézi karizma hűséges megőrzése anélkül, hogy elveszítené prófétai erejét, ugyanakkor az oktatási és tudományos munkák intézményi jellegének ápolása. Ez a figyelem szükséges az oktatási program minőségének garantálásához és a Szalézi Család jelenlétével érintett különböző országok és kontinensek kulturális, társadalmi és egyházi valóságával való hiteles és gyümölcsöző párbeszéd fenntartásához.

A Tolentino de Mendonça bíborossal folytatott párbeszédben hangsúlyozták, hogy a szalézi oktatási intézmények – különösen az egyetemek – hozzájárulni hivatottak a személy integrális fejlődéséhez és a kultúra átalakulásához, előmozdítva az evangélium által ihletett és Isten országának építésére irányuló jövőképét. A szalézi stílusban megvalósított oktatást a hit és a kultúra találkozásának kiváltságos eszközeként jelölték meg, amely képes reményt, társadalmi felelősségvállalást és a közjó iránti elkötelezettséget előmözdítani.

A találkozó azzal a közös elköteleződéssel zárult, hogy folytatják az együttműködést a különböző, szalézi rend által felügyelt területek között, megerősítve a meglévő szinergiákat, valamint fokozva a közös oktatási és karizmatikus örökséget, hogy az egyetemi, iskolai és képzési területek megújult kreativitással válaszolhassanak a mai világ kihívásaira, hűek maradva eredetükhöz és a fiatalok szolgálatában álló küldetésükhöz.

Forrás és fotó: Infoans.org/Szaléziak.hu

Magyar Kurír