Szalézi projekt az elsivatagosodás ellen Eritreában

A cél nemcsak fák ültetése, hanem a talaj regenerálódásának elősegítése, a víz megőrzése, a helyi fauna élőhelyeinek megőrzése, valamint a megfelelő kezelés szabályainak és kritériumainak kidolgozása. Kérik egész Eritrea lakosságát, hogy vegyenek részt a kezdeményezésben; középiskolás diákok, helyi közösségek, felnőttek és idősek is. Több helyi közösség is elindított a környezet védelmét célzó projekteket.

A kormány célja, hogy 2027-re országszerte elérjék a 10 százalékos erdőfelújítást. A közelmúltban Eritrea is a „nagy zöld fal” részévé vált, melynek keretében a Szahara határain fákat ültetnek, így akadályozva meg az elsivatagosodást. A „nagy zöld fal” projekt bevonja a helyi közösségeket a terület kezelésébe; 250 millió tonna széndioxid megkötését szolgálja.

A Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (VIS) szalézi önkéntes civil szervezet elkötelezett az ország újraerdősítési folyamatában, annak érdekében, hogy garantálják a helyi közösségek jogát az egészséges és fenntartható környezetben való élethez. (A teremtésvédelem azon kötelezettségek közé tartozik, amelyekre a szalézi rendfőnök időről időre emlékezteti az egész szalézi családot.) Az Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) olasz szervezet kartúmi központja által a VIS-nek nyújtott támogatás lehetővé teszi egy hektárnyi föld újraerdősítését a Dekemhare területen, ahol kétezer őshonos fa található. Előnyben részesítik az eukaliptuszt, de olajfákat, fenyőt, akácot és más helyi fafajtákat is ültetnek. A kezdeményezéshez magánadományozók is csatlakoznak; így az újraerdősített terület egyre nagyobb mértékben bővülhet, és a kedvezmények a helyi lakosság egészére kiterjedhetnek.

A szalézi projektben negyven nő vesz részt, köztük veszélyeztetett körülmények között élők, munkanélküliek, egyedülálló családfenntartó nők, erőszak és diszkrimináció áldozatai is vannak. Alapképzésben részesülnek környezetvédelmi, kertészeti és erdőfelújítási tevékenységek terén, illetve szerszámokat és más fontos eszközöket, alapanyagokat is kapnak a munkához, melyet természetesen fizetésért végeznek.

A projekt az elsivatagosodás sújtotta környezet gondozása mellett a nők méltóságának visszaállítását is célozza tehát, lehetővé téve számukra, hogy dolgozhassanak, biztosítani tudják a maguk és gyermekeik alapvető szükségleteinek kielégítését. Hozzájárul a magányos és kiszolgáltatott nők önbecsülésének növeléséhez; fejleszti a munkakultúrát; növeli az erdős területeket. Jelentős lépés az elsivatagosodás elleni küzdelemben.

Forrás és fotó: ANS – Dekemhare; Szaleziak.hu



