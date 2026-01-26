Szegeden rendezik meg az egyházi gyűjtemények IX. Scriptorium Konferenciáját

Március 15-ig várják előadók jelentkezését.

A konferenciára azoknak a szakembereknek, kutatóknak a jelentkezését várják, akik olyan szövegekkel foglalkoznak, amelyek valamiképpen az egyházi kéziratosság fogalmához kapcsolódnak (kódexek, kéziratos művek, feljegyzések, kéziratos áhítati irodalom, kéziratos énekeskönyvek, tanári feljegyzések, de még a könyvtári állományban őrzött művek – főleg ősnyomtatványokba vagy régi nyomtatványokba írt bejegyzések, margináliák is ide tartoznak), illetve témájuk valamely egyházi gyűjteményben őrzött kézirat.

Szívesen látnak olyan előadókat is, akik elméleti, módszertani kérdéseket állítanak vizsgálódásuk középpontjába.

Jelentkezni az előadás rövid (800–1000 leütés) rezüméjével március 15-ig lehet, a 9.scriptorium@gmail.com e-mail-címen.

A szervezők kérik, hogy jelentkezésükkel egyben közöljék időbeosztási kívánságukat, s esetleges szállásigényüket, valamint aktuális affiliációjukat.

Minden érdeklődőt hívnak és várnak a konferencia szervezőbizottságának tagjai: Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök, levéltárigazgató, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója; Boros István teológus, diakónus és Takács László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Klasszika Filológia Tanszékének vezetője.

Forrás: Országos Katolikus Gyűjteményi Központ

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír