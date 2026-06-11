Székely János püspök megáldotta a szombathelyi Magvető Tanoda új épületét

A szombathelyi székesegyház Madonna-kápolnájában hálaadó szentmisén vettek részt a diákok, szülők, önkéntesek, támogatók.

Székely János megyéspüspök szentbeszédében arra bátorította a gyerekeket, hogy mindig a jót tegyék életükben, figyeljenek egymásra, szüleikre és tanuljanak szorgalmasan.

A gyermekek jutalmazását és ünnepi műsorukat követően az egykori Fair Play Kávézó helyén kialakított új helyiség megáldására került sor. Ezentúl itt működik majd a Magvető Tanoda.

A tanodába önként járnak a gyerekek, elsősorban hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű családokból. Kiscsoportos vagy egyéni foglalkozások keretében segítik őket az aznapi feladataik elkészítésében, feltárják az elmaradásokat, amelyek nehezítik az iskolai munkájukat, és segítenek nekik pozitívabb jövőképet kialakítani. Ezenkívül szabadidős programokat szerveznek számukra, és igyekeznek szoros kapcsolatot kialakítani a családokkal.

A tanulásban és személyiségük fejlesztésében önkéntesek segítik a gyermekeket.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye; Bízd Rá Magad Sajtó

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír