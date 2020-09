Szent Atanáz-díjjal tüntették ki Bohács Béla professzort

A professzor, aki korábban a kar dékánja is volt, immár harminc éve vendégelőadó a Szent Atanáz-főiskolán, rendszeres résztvevője az itteni konferenciáknak és fontos szereplője a két intézmény liturgikus tudományos együttműködésének is. Ennek az együttműködésnek korábban éppen Bohács professzor volt a kezdeményezője is.

Az idén huszadik alkalommal átadott Szent Atanáz-díjat emeritálása alkalmából kapta meg a főiskola vezetésétől a professzor.

A Szent Atanáz-díjat a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola létrejöttének 50. évfordulóján, 2000. augusztus 1-jén alapította Keresztes Szilárd hajdúdorogi püspök, a főiskola nagykancellárja. Az elismerést a mindenkori nagykancellár a tanári kar döntése alapján azon személyeknek adja át, akik oktatóként vagy hallgatóként kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és hozzájárultak az intézmény hírnevének öregbítéséhez.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

