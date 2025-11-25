Szentmisét ünnepeltek az olaszországi Visintini magyar kápolnájában

A megállapodást Doberdò del Lagó polgármesteri hivatalában írták alá. Az eseményen részt vett Luca Ciriani is, az olasz kormány parlamenti kapcsolatokért felelős minisztere. Ezt követően a magyar kormány képviselői elismeréseket adtak át olyan helyi személyiségnek, akik a hadtörtérneti helyszínek kutatása, népszerűsítése és védelme iránti elkötelezettségükkel tűntek ki az elmúlt évek során.

A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét Marino Visintin vehette át, míg Gianfranco Simonit Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím ezüst fokozatát kapta meg.

A szentmisén mások mellett részt vett Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára; Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára; Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere; Peter Ferfoglia, Doberdò polgármestere; Csiszár Jenő milánói magyar főkonzul; Pintér Lajos veronai tiszteletbeli főkonzul, valamint Koller József dandártábornok, véderő, katonai és légügyi attasé.

A magyar delegáció résztvevői délelőtt felkeresték az első világháborús mauzóleumot és emlékhelyet Redipugliában, ahol mintegy százezer olasz katona nyugszik, valamint Foglianóban az Osztrák–Magyar Katonai Temetőt.

Doberdo del Lagót keletről az olasz–szlovén határ, délről az Adriai-tenger, nyugatról az Isonzó, északról a Vipava folyó határolja. A nagy háború idején a környéken állomásozó osztrák–magyar haderő nagyobbik része magyar egységekből állt. 1915. június 23-án az első isonzói csatával megkezdődtek a harcok, amelyek hatalmas véráldozatot követeltek. Védelmi szempontból fontos Doberdói-fennsík fogalommá vált. A fegyveres összecsapások szüneteiben a katonák eltemették halott bajtársaikat, és számos helyen imahelyet építettek. Az elesett magyar katonák emlékét őrzi a Visintiniben 1918 tavaszán épült magyar kápolna, amelynek felszentelésére már nem kerülhetett sor, mert a háború véget ért. A front elvonulása után a kápolna az egyik helyi gazdához került, aki gazdasági épületként hasznosította. A kápolnát a magyarországi rendszerváltozást követő években fedezte fel a goriziai Associazione Amici dell’Isonzo hagyományőrző társaság. Az 1990-es évek elején helyreállítási tervek is születtek, de a tulajdonviszonyok rendezetlensége és az anyagi források hiánya miatt nem történt érdemi előrelépés. Szunai Miklós magánvállalkozó, a Széchenyi Tudományos Társaság elnöke támogatása révén valósult a teljes restaurálás, majd 2009. május 29-én Sólyom László köztársasági elnök ökumenikus szertartás keretében avatta fel a kápolnát.

Forrás és fotó: Katolikus Tábori Püspökség

