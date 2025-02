Szentmisével ünnepeltek a betegek világnapján a szombathelyi Markusovszky kórházban

A szentbeszédben Bodorkós Imre atya Ferenc pápa betegek világnapi üzenetének néhány fontos részére mutatott rá. A szentmisén a kórház vezetése is képviseltette magát. A betegek kenetéhez is szép számmal járultak hívek, köztük a kórházban tartózkodó Horváth József pápai prelátus atya is.

A szentmise végén Imre atya a nemrég nyugalomba vonult főigazgatót, Stánicz Éva főorvos asszonyt is köszöntötte: köszönetet mondva azért, hogy vezetése alatt segítette a beteglátogatók képzését, szolgálatba állását, a kórházi betegellátást. Az ünnepelt meghatódva, hálával fogadta a köszöntő szavakat.

Imre atya elismeréssel szólt a kórházlelkészség papjainak, koordinátorának, Salamon Gyuláné Márta és az önkéntes beteglátogatók szolgálatáról, kérve mindenki számára a Betegek Gyógyítójának közbenjárását.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Salamon Viktória, Salamon Gyuláné; Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír