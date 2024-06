Szentmisével ünnepelték a keszthelyi Ranolder-iskola jubileumát

Az eseményen felhívták a figyelmet arra is, hogy hamarosan megnyílik az egyházi óvoda is, ami még több lehetőséget biztosít azoknak a családoknak, melyek egyházi intézménybe szeretnék járatni gyermekeiket.

Hálaadó szentmisével kezdődött a jubileumi ünnepség a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomban.

A koncelebrált szentmisét Udvardy György veszprémi érsek mutatta be.

A szentmise ITT megtekinthető.

Az ünnepség a Balaton Színházban folytatódott, ahol gálaműsort adtak a jelenlegi és egykori diákok. Ének, hangszeres zene, vers egyaránt szerepelt a programban.

A jubileumi eseményen felidézték azt is, hogy a Ranolder-iskola épületének alapkövét 1872-ben tették le, majd 1882-ben kezdte meg működését. Az oktatási intézményt 1948-ban államosították, 1954-től 2002-ig viselte Szendrey Júlia nevét. Korábban arról is volt szó, hogy be kell zárni az intézményt, de Keszey Tivadar, Papp Gábor, Ruzsics Ferenc és Csótár András kezdeményezésére sikerült az Egyházzal megegyezni, így megmentették az intézményt.

A Nemzeti Körön keresztül készítettek kérdőíveket, és megpróbálták felmérni, hogy mekkora fogadókészség lenne Keszthelyen egy egyházi iskola megnyitására és működtetésére. Nemcsak Keszthelyen, hanem a város vonzáskörzetében is nagyon pozitív volt a visszajelzés, és elkezdődtek a tárgyalások.

Udvardy György érsek köszönetet mondott elődjének, Márfi Gyulának az újraalapításért. A főpásztor hálát adott a szülőknek is a bizalomért, hogy a Ranolder-iskolában nevelkedhetnek gyermekeik.

Ezt a tudást és ismeretet az ember a hitével akarja jól érteni, jól felhasználni az élet bölcsességére, és ez aztán elvezet a közösséghez, „ahhoz a közösséghez, ahol pontosan tudjuk, hogy együvé tartozunk. Mert a szolgálatunk révén, az adottság révén, amiből itt is nagyon sok szép példát láttunk, a közösség szolgálatára irányítjuk az életünket” – emelte ki a veszprémi érsek.

Az elmúlt időszakban számos hagyományt, programot valósítottak meg az iskolában, illetve sok fejlesztés is történt, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsák a diákoknak. Kívülről teljesen megújult az iskola épülete. „A belső tér is szépül, taneszközeink ugrásszerű minőségi változásokon mentek keresztül; és akkor még nem beszéltünk a jövőről” – fogalmazott Őry Gábor igazgató, ismertetve, hogy szeptember 1-jén megnyitja kapuit a Kiskastély óvoda, és hamarosan megvalósul az iskola teljes belső felújítása és bővítése.

2021-ben kötött megállapodást az érsekség a várossal. Ennek egyik lépése volt a Kiskastély felújítása és óvodává alakítása.

„Együttműködésünk következő lépése pedig a Sörház és területének megvásárlásával indult el – mondta el Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. – A Ranolder-iskola ennek köszönhetően sportcsarnokkal, uszodával fog tudni bővülni. És a teljes felújítás szándéka mindannyiunkban megvan.

A gálaműsor keretében köszönetet mondtak azoknak a kollégáknak, akik húsz éve segítik a munkát az iskolában, valamint azoknak is, akikre külsős segítőként mindig számíthatnak.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye



Fotó: Marton Zalán



Videó: Keszthelyi TV

Magyar Kurír