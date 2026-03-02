Szentszék: A világűrt és a mesterséges intelligenciát nem szabad fegyverré tenni

Daniel Pacho, a szentszéki Államtitkárság Többoldalú Kapcsolatok Részlegének helyettes titkára megújította az Egyház leszerelést sürgető felhívását. Az ENSZ 2026-os leszerelési konferenciáján február 27-én elmondta, hogy az emberiség „kritikus ponthoz” érkezett, felidézve XIV. Leó pápa januári figyelmeztetését, hogy a háború „újra divatba jött, és a háború iránti lelkesedés terjed”.

Daniel Pacho sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az erődemonstráción alapuló diplomácia a párbeszéd és a konszenzuskeresés helyére lép, ez az elmozdulás pedig aláásta a multilaterális leszerelési tárgyalásokat, beleértve a szóban forgó leszerelési konferenciát is. A leszerelést „erkölcsi kényszernek” nevezte, ami biztosítja, hogy visszaszorítsák a fegyveres agressziót.

„A leszerelés önmagában nem cél – mondta. – Ez egy kulcsfontosságú eszköz a bizalom építéséhez és az igazságos és tartós béke eléréséhez, és ezért jelentős az emberi fejlődés egységes előmozdításában.”

Pacho megismételte a Szentszék állásfoglalását a nukleáris fegyverkezés gyors üteme ellen, kifejezve aggodalmát az emberiséget érintő „egzisztenciális fenyegetés” miatt. A nukleáris fegyverkezés elve szerinte arra az irracionális elképzelésre épül, hogy a nemzetközi kapcsolatoknak az erő fenyegetésén kell alapulniuk, ahelyett, hogy igazságon, jogon és bizalmon alapulnának. Amikor az „elrettentés veszélyes útja” minden diplomáciai erőfeszítést helyettesít, akkor „az emberiség és bolygónk egésze a megsemmisülés és pusztulás szélére sodródhat”.

Ebben az összefüggésben Pacho megismételte a Szentszék felhívását, hogy a nukleáris fegyverekkel rendelkező nemzetek jóhiszemű tárgyalásokba kezdjenek készleteik csökkentéséről és végső megszüntetéséről.

A Szentszék képviselője ezután kifejtette, hogy a világűr gyorsan a nagyhatalmak konfliktusainak terepévé válhat. „A világűr militarizálása már valóság, és fegyverré fog válni, hacsak nem tesznek konkrét lépéseket a bizalom építésére és a kollektív biztonság és felelősség növelésére. Bármely jelentős konfliktus a világűrben pusztító hatással lenne a jelen és a jövő generációira. Ezért elengedhetetlen, hogy a világűr felfedezése és használata csak békés célokra korlátozódjon, lévén az egész emberiség közös »tartománya«, az 1967. évi világűrszerződés értelmében” – fogalmazott.

A helyettes titkár ezután áttért a mesterséges intelligencia fegyverré tételének témájára, megjegyezve, hogy az MI egyre embertelenebbé teszi a háborúk módját. „Amikor az autonóm fegyverek harcosokká válnak, a morális ítéletre és etikai döntéshozatalra vonatkozó különleges emberi képesség eltűnik, mint ahogy a felelősség terhe is – ezzel veszélyesen lecsökkentve a konfliktus ingerküszöbét” – fogalmazott. Ezért az embereknek kell továbbra is irányító pozícióban maradniuk, fogalmazott, és moratóriumot sürgetett a halálos autonóm fegyverrendszerek fejlesztésére és használatára vonatkozóan.

Végül Daniel Pacho arra kérte a leszerelési konferencia résztvevőit, hogy keressék a módját annak, hogyan lehet ellenőrizni, hogy az országok miként használják az új fegyverplatformokat, miközben a növekvő katonai kiadások szöges ellentétben állnak a fegyverzet korlátozásáról szóló szerződések értelmével. „Annak érdekében, hogy az emberiség a valódi és tartós béke felé haladjon, létfontosságú, hogy ez a leszerelési konferencia konkrét és tartós leszerelési egyezményeket érjen el minden nép közös javára.”

Forrás: Vatican News

Fordította: Romkat.ro

Fotó: NASA Earth Observatory/Wikipedia

Magyar Kurír