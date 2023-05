Szobormegáldással zárult az édesanyák védőszentje, Szent Janka centenáriumi éve Máriapócson

Egyben ezzel zárult a Szent Janka centenáriumi év, mely 2022. április 28. és 2023. április 28-ig tartott a Szent Janka Imakör kezdeményezésére. Gianna Beretta Molla (1922–1962) negyedik gyermekével volt várandós, amikor rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak a méhében, ő három lehetőség közül a legkockázatosabb műtétet választotta, hogy csak a tumort távolítsák el, így megmentette a gyermeke életét, de ő maga a szülést csak egy héttel élte túl.

A jubileumi év záróünnepségén Palánki Ferenc szentmisét mutatott be a templomban, kérve Szent Janka közbenjárását, hogy a magyar édesanyák és az egész magyar nemzet mindig igent tudjon mondani az életre. A főpásztor az evangélium tanítását alapul véve Szent Janka életpéldáján keresztül Jézus Krisztus követéséről, a kereszt elfogadásáról elmélkedett.

A kereszthordozás a földi ember életében elkerülhetetlen, ezért nem mindegy, hogyan állunk hozzá, odatesszük-e a vállunkat a kereszt alá, vagy sem. Nem mindegy, hogy emberi módon gondolkodunk róla, és igyekszünk elkerülni, vagy vállaljuk, és akkor kezdünk el hasonlítani Jézus Krisztusra.

Ő nem ítél bennünket kereszthordozásra, hanem meghív: aki követni akar, vegye fel keresztjét. Tudjuk-e követni Jézust?

Emberi logika szerint gondolkodva igyekszünk elkerülni a szenvedést, csökkenteni a fájdalmat, és ez természetes, de amikor oda kell állni a kereszt alá, akkor azt hordozni kell.

Amikor Jézust keresztre feszítették, akkor mutatta meg a leghitelesebb képét, az Isten szeretetét. Hegyi László (1917–1995) volt pécsi egyházmegyés pap keresztútjában így fogalmaz: „Uram Jézus, a keresztre szögezve nagyobb utat jártál be a világon, mint amikor itt jártál a földi tereken, mert ezt a képet tartottad magadról hitelesnek.”

Ha valaki fölveszi a keresztjét, elkezd Isten szeretetének titka szerint élni, akkor világosan meg tudja mutatni Jézus hiteles képét az életében, amely belső békét, harmóniát hoz az embernek.

Így ír erről Reményik Sándor a Béke című versében:

Mély belső bizonyosság idebent –

Bizonyosság arról, hogy élni jó,

Szenvedni elkerülhetetlen,

Szeretni tisztán: megistenülés,

Meghalni szép

Ezt a belső békét jelenti a mindennapi meghalás, és azt, amikor valaki odaadja az életét a másikért, mint ahogyan Szent Janka tette. Jézus tanítása, logikája szerint gondolkodott, és megmentett egy életet. „Aki egy életet ment meg, a világot menti meg.” Meg kell tanulnunk így gondolkodni – hangsúlyozta a főpásztor.

Szent II. János Pál pápa tanítja: a szentek nem azt várják, hogy csodáljuk, hanem hogy kövessük őket. Tanuljunk meg mi is kapcsolódni Jézushoz, élni, megmenteni a másik ember életét, és ne a sajátunkat állítsuk középpontba, mert „Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja” (Mt 16,25).

Szent Jankától megtanulhatjuk, hogy minden pillanatban törekednünk kell Jézus Krisztust követni, úgy élni, ahogyan ő élt, mindig arra figyelve, hogy a másik embernek mi lenne a jó, hogy aki vele találkozik, az az Isten szeretetével, azzal a jósággal találkozzon, amit minden embernek élethivatása szerint életre kell váltania.

Megtanulhatjuk, hogyan hozzunk áldozatot másokért. Nincs szeretet áldozat nélkül. Ha valaki igazán szeret, akkor kiszolgáltatottá, áldozattá válik, és ez a szeretet Jézus szeretete.

Megtanulhatjuk, hogy gondolkodjunk húsvéti hittel, mert aki oda meri adni az életét, az Jézushoz kapcsolódik, és ahogyan Jézus meghalt és feltámadt, vele együtt föltámadnak azok is, akik hisznek benne, vagyis Szent Jankától megtanulhatunk örök távlatban gondolkodni.

Megkezdett örök életünk van

– hangsúlyozta Palánki Ferenc. – Jézus nem ítélt bennünket a kereszthordozásra, hanem meghívott, és azt mondta, „kövessetek engem”, mert az életben valamikor mindenkinek föl kell vennie a keresztjét, de nem mindegy, milyen lelkülettel hordozzuk azt. Ha hozzákötjük az életünket Jézus Krisztushoz, akkor az életünk szeretetben teljes élet lesz, és elnyerjük az örök dicsőséget, hiszen Jézus „…eljön az Emberfia Atyja dicsőségében angyalaival együtt, és akkor mindenkinek megfizet tettei szerint” (Mt 16,27).

Adja Isten, hogy életünk végén megkapjuk azt a fizetséget, jutalmat, ami nem pénzben mérhető, ami maga az isteni élet! – zárta elmélkedését a megyéspüspök.

Az eseményen jelen volt Szenes István pócspetri plébános, a Szent Janka Imakör lelkivezetője; a kerület papjai; Papp Bertalan, Máriapócs polgármestere; Bíró Lajos szobrászművész; Lukács Krisztina, a Magyarországi Billings Központ igazgatója; Hollósy Tibor, a Szent Janka Imakör vezetője; az imakör tagjai, országos képviselői, valamint az egyházközség hívei.

A szentmise után a templomkertben folytatódott az ünnepség a szobormegáldás szertartásával. Hollósy Tibor, a Szent Janka Imakör vezetője hálát adott a Jóistennek a centenáriumi évért, Palánki Ferenc megyéspüspöknek pedig a támogatásáért, hogy teret ad az egyházmegyében a Szent Janka-tisztelet terjedésének, és hogy támogatta az év rendezvényeit. Ezek közül két nagyobb eseményt is kiemelt: a Szent Janka-oltár felállítását a pócspetri templomban, valamint a centenáriumi év kezdetekor elindított, Szent Janka életét bemutató vándorkiállítást, amellyel középpontba került az olasz szent élete.

A vándorkiállítást az egyházmegyén túl is érdeklődés övezi, jelenleg a Kaposvári Egyházmegyében mutatják be. A Szent Janka-év a Szent Imre katolikus köznevelési intézmény fiataljait is megszólította: a diákok mindennap imádkoznak egy-egy meg nem született magzatért. A vándorkiállítás által hidak is épültek, hiszen református fiatalokat is elvittek a katolikus intézményt megtekinteni.

Hollósy Tibor a Szent Janka Imakörről elmondta, hogy 12 régiós vezetője és mintegy nyolcvan tagja van szerte az országban, ezenkívül még számosan ismeretlenül csatlakoznak imáikkal a lelkiséghez otthonukban. Az imakör tagjai csütörtökönként 20 órakor imádkoznak, minden hónap utolsó csütörtökén online közös imát mondanak. Az imakör alapvetően életvédő imacsoport, a szent lelkiségét követve imahátteret biztosít minden életvédő kezdeményező számára. Lelkisége a hálaadáson, az engesztelésen, kérésen és a megosztáson alapul. Lelkivezetőjük, Szenes István atya segítségével összeállítottak egy imafüzetet, amelyben olyan fohászok is helyet kaptak, amelyek máshol nem érhetők el, így például Szent Janka saját imája.

Az imakör vezetője arról is beszélt, hogy Szent Janka a Szeplőtelen Fogantatás nagy tisztelője volt, ezért egy máriás kegyhelyen, Máriapócson – és a mellette levő Pócspetriben – van a legméltóbb zarándokhelye az élet kultúrája tisztelőinek.

Az imakör szeretné bővíteni tagságát, hogy még többen imádkozzanak az élet kultúrájának győzelméért Mária országában. Hollósy Tibor buzdított mindenkit, hogy az ünnepségen is iratkozzanak fel az imakörbe azok, akik megszólítva érzik magukat.

Az imakör évente egy személyes részvételű találkozót, lelkinapot is szervez, hogy a tagok elmélyíthessék elköteleződésüket a lelkiség iránt. Folyamatban van egy Szent Janka szentségimádási óra anyagának összeállítása is, amelyet hamarosan közzétesznek.

Hollósy Tibor zárásul Szent II. János Pál Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdításából idézett: „A keresztény házasságra készülők katekézisét feltétlenül meg kell újítani, ha azt akarjuk, hogy a szentséget megfelelő erkölcsi és lelki felkészültséggel fogadják és belőle éljenek.” Hozzátette, az előkészület hatékonyabbá tételét is szolgálhatja ez az imaóra, hiszen a házasulandók érezhetik, hogy valójában hivatást választanak, így a család az élet kibontakozásának helye is.

Az ünnepségen Lukács Krisztina, a Billings Központ igazgatója, a centenáriumi év egyik főszervezője arról beszélt: 2017, az imakör helyi megalapítása óta számtalan imameghallgatásról szereztek tudomást, és a mindennapjaikban is érzik, hogy Szent Janka közbenjárása milyen erős. Ismeretlenül, csak a keresztnevet tudva imádkoznak azokért, akik felkeresik őket. Kismamák gyógyulnak meg, régóta gyermekáldásra váró pároknak születik kisbabájuk, betegek gyógyulnak, szétesőben lévő házasságok újulnak meg.

Lukács Krisztina több konkrét imameghallgatásról is beszámolt. Az egyházmegye területén, Egyeken egy család elveszítette ötéves kislányát. Imáikban kérték, hogy a kisgyermek fájdalommentesen tudja súlyos szívbetegségét hordozni. Halálát követően a kétéves kistestvérénél ugyanazt a betegséget diagnosztizálták, és csak szívátültetés menthette volna meg életét. A Szent Janka Imakör tagjai imaláncot indítottak, és ennek köszönhetően a kislány kapott egy új esélyt a földi életre.

Imádkoztak egy tízgyermekes édesanyáért is, hogy el tudja fogadni tizenegyedik megfogant gyermekét, és visszautasítsa az abortuszt. Végül az édesanya úgy döntött, hogy megtartja a gyermekét.

Ősz óta két kismamáért is imádkoztak, akik olyan betegségben szenvedtek, amely veszélyeztette az ő és születendő gyermekük életét. Mindkettőjük esetében sikeres műtétet hajtottak végre úgy, hogy a baba is egészséges maradt. A gyermekek azóta már megszülettek, és mindketten jó egészségnek örvendnek.

Ehhez kapcsolódva Palánki Ferenc megyéspüspök is megosztotta egyik élményét. Egy alkalommal – éppen akkor, amikor munkatársaival együtt a déli imaórát végezték a püspöki hivatalban – sms-t kapott, hogy imádkozzon egy magzatért, akinek veszélybe került az élete, szülei az abortuszt fontolgatták. A főpásztor kérte munkatársait, hogy közösen imádkozzanak a gyermek életéért. Három héttel ezelőtt ismét kapott egy sms-t, amelyben megírták az azóta megszületett gyermek nevét.

Az olasz Gianna Beretta Molla (1922–1962) földi születésének 100., mennyei születésének 60. évfordulóján megrendezett jubileumi évet a Szent Janka oltalma alatt álló Magyarországi Billings Központ imahátterét is jelentő Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség Szent Janka Imaköre kezdeményezte, hogy felhívják a figyelmet Gianna, magyarul Janka életszentségére abban a világban, ahol az élet tisztelete újra és újra megkérdőjeleződik. Szent Janka (Gianna) Beretta Molla életéről, gyermekéért hozott életáldozatáról ITT olvashatnak.

Forrás és fotó: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír