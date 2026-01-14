Szombathelyen is bemutatják a Romzsa Tódor című filmet

A görögkatolikus vértanú püspök életét bemutató magyar történelmi filmet, Bokor Attila rendező alkotását január 15-étől vetítik a mozikban. A Romzsa Tódor című filmről bővebben korábbi hírünkben is olvashatnak.

A történet egy fiatal kárpátaljai görögkatolikus püspök életét és vértanúságát mutatja be egy olyan korban, amikor hatalmak döntöttek sorsokról és közösségek tűntek el, amikor az igazság kimondása önmagában is veszélyessé vált. Romzsa Tódor a II. világháború után a szovjet nyomás ellenére sem tagadta meg a hitét, nem adta fel a pápának tett hűségesküjét. Szembeszállt azzal az erővel, amellyel kevesen merték felvenni a harcot. Ezért 1947-ben – Sztálin és Hruscsov utasítására –, harminchét éves korában a KGB méreginjekcióval meggyilkolta. Története egy üldözött, mégis a végsőkig kitartó keresztény ember mintája.

A hit vértanúját, Romzsa Teodort 2001-ben II. János Pál pápa boldoggá avatta, és Ferenc pápa utolsó magyarországi látogatásakor beszédében mint a hűség igaz emberét állította minden magyar elé.

A január 21-én, szerdán az Agora-Savaria Filmszínházban tartandó filmbemutató és közönségtalálkozó a Szombathelyi Egyházmegye, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Szombathelyi Szervezete és az AGORA–Savaria Filmszínház közös rendezvénye.

Forrás és fotó: Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Szombathelyi Szervezete

Magyar Kurír