Szombaton újra Forráspont – Örömre hívnak, még lehet jelentkezni

Azt mondják, mivel fogynak a helyek, érdemes minél hamarabb jelentkezni.

– Mi az üzenet, amit a programokkal idén át szeretnének adni?

Fábry Kornél: Örömre hívtál – hirdetjük a mottóban. Nehézségek sokasága vesz körül bennünket, háború, vírus, aszály. Ennek ellenére örömhírünk van. Olyan fiatalokat igyekeztünk meghívni tanúságot tenni, akik hitelesen tudnak arról beszélni, hogy minden nehézség ellenére megélhetjük: van örömünk. Három fiatal, három életút és egy mennyei vendég, akinek kilétét még nem fedném fel. Egyik tanúságtevőnk, Ivicsics Bori a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) titkárságán dolgozott velünk. A fiatal lány karok nélkül született. Katolikus családban nőtt fel. Közlekedésmérnökként végzett a műszaki egyetemen. Teljes életet él, autót vezet. A mai fiatalok gyakorta úgy gondolják, hogy nagy nehézségekkel küzdenek. Szeretnénk Bori személyében példát mutatni nekik, hogy mindennek ellenére az ember meg tudja találni az életben az örömöt, az Istenre hagyatkozást. László Attila erdélyi származású, a zene világából jön, több mint háromszázezer követője van a közösségi oldalakon. 2012-ben, 14 évesen a Csillag születik nyertese volt. Megvallja katolikus hitét, dalai szövegeiben is kifejezésre juttatja azt. Tanúságot tesz, és meglepetéséneket is hoz nekünk. Humayer Dávid tavaly keresztelkedett. Családja távol áll a kereszténységtől. Dávid azért lehet példa sokak számára, mert nagyon szétzilált családból jön. Édesapja ötször nősült, Dávidnak négy féltestvére van. A közgazdasági egyetemi évei alatt fokozatosan vált hívővé. Tudását mások megsegítése érdekében használja, munkája hátrányos helyzetű, elmaradott térségek felzárkóztatásához kapcsolódik.

Gábor Miklós: Tanúságtevőinket a fiatalokhoz közel álló korosztályból választjuk. Sok szorongó fiatalt látok magam körül, akiket mindenféle külső dolog nyomaszt. Lássák meg, hogy hasonló cipőben járó kortársaik életében mit jelent, hogy találkoztak Istennel, és ebből hogyan fakadt építő jellegű továbblépés számukra. Azt gondolom, ez nagy megerősítés azoknak a fiataloknak, akik magukat sokadrangúnak, tömegembernek gondolják. A moderátorok, Kállay Kati és Fogarasi Botond is szorosan kapcsolódnak a korosztályhoz, mindketten elkötelezettek, nagy közösségi tapasztalattal rendelkeznek.

– Mi adja a Forráspont népszerűségét?

F. K.: Elsődleges, hogy fiatalos legyen, ezért a korosztályt szigorúan tartjuk. 15 és 30 év közöttieket hívunk és várunk, hogy valóban ifjúsági alkalom legyen. Fiatalos összeállításban akarunk adni a Katolikus Egyház kincsestárából a fiataloknak. Meghatározó elem a dicsőítés, tanúságtétel, szentségimádás, szentmise. Idén gyónási lehetőség is lesz a programban. Az a koncepciónk, hogy a zajos világból érkező fiatalokat elvezessük a Jézussal való találkozás csendjére. A Forráspont Band és a 4 Akkord Show Kórus könnyűzenei dicsőítést vezet. Ez is imádság, a fiatalok módján. Ezzel megalapozva jutunk el a tanúságtételeken keresztül a szentségimádáshoz, majd a szentmiséhez. Azok a fiatalok, akik lelkesen táncolnak a dicsőítés alatt, csendben térdelnek le és imádkoznak az Oltáriszentség előtt. Lényeges, hogy mindig igyekszünk olyan példákat hozni, akiket a fiatalok követhetnek. Tanítani is kell a fiatalokat, de nagyon nagy szükség van tanúságtevőkre, rajtuk keresztül azt élheti át az ember, hogy „ami veled megtörtént, velem is megtörténhet”.

G. M.: A fiatalok a saját korosztályukkal szeretnek együtt lenni. Emiatt igyekszünk tartani a korhatárt. Ha fiatalabbak jönnének tanáraikkal, arra is van mód. Régebbi találkozók mutatják, sokan nosztalgiából szeretnek részt venni ifjúsági alkalmakon. Azt gondolom, sok programot kínál az Egyházunk, melyek felnőtteknek legalább olyan fontos lelki építkezési és közösségi élményt jelenthetnek. A Forráspontot igyekszünk a fiatalok számára fenntartani.

– Mára brand az Egyházban a Forráspont. Hogyan értékelik?

F. K.: Az eucharisztikus kongresszusra való készület első évében indítottuk el a rendezvényt, valóban ismertté vált az elmúlt négy év alatt. A résztvevők száma évről évre megduplázódott, sőt... A csúcspont természetesen a NEK volt, ahova az ország minden részéről érkeztek fiatalok. Nagyon pozitív a visszhangja. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy már olyan sokan jelentkeztek a BOK Csarnokba. A Forráspont azt mutatja, egyszerre van szükség egy fiataloknak szóló rendezvényen az aktivitásra és az elcsendesedésre. Mozgást visz a dicsőítésbe maga a kórus, a 4 Akkord Show még koreográfiát is hozott az elmúlt években. Az énekek pedig szépen terelik a gondolatokat Isten felé, emelik a lelket és segítik az imádságot. Idén további dinamikát is beépítettünk a szentségimádásba. Felkértünk 35 fiatalt, akik közbenjáró imát szoktak végezni. Imát lehet kérni tőlük, és röviden imádkoznak a hozzájuk lépő szándékaiért. Fiatalok imádkoznak fiatalokért. Sokaknak az önmagában is megható élmény, hogy „valaki csak értem imádkozik”.

G. M.: Azt tapasztalom, a fiatalok számára is fontossá vált a szentségimádás. A Forráspont korábbi alkalmai jó érzékenyítésnek bizonyultak, és a szentségimádást ma már gyakran beépítik például egy adventi vagy nagyböjti ifjúsági lelkinapba is.

– Mi a jelentősége, hogy egy, az eucharisztikus kongresszust előkészítő rendezvény folytatódhat?

G. M.: Nagy szó, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ezt az eseményt továbbra is fontosnak tartja, és biztosítja anyagi fedezetét. A konferencia több tagja jelezte, hogy részt vesz rajta. A NEK során ez volt az egyetlen program, ami kifejezetten fiataloknak szólt. Örülünk, hogy ez továbbvihető, különösen azért, mert ez a fiataloknak tetszik, az ő elmélyülésüket szolgálja. A hagyományos találkozók költségei nem összemérhetők egy olyan jellegű rendezvénnyel, mint a Forráspont. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok, akik intenzív vizuális kultúrában élnek, a Forráspont révén egy katolikus rendezvényen is olyan vizuális élményt szerezhessenek, mint például egy koncerten, és rácsodálkozhassanak arra, hogy az Egyháznak van egy ilyen arca is.

F. K.: Én is hálás vagyok a püspökeinknek, hogy meglátták: ez a rendezvény fontos a fiatalok számára. Az első három Forráspont sikere jelezte, hogy folytatni kell. Így a Forráspont megmarad mint a kongresszus egyik gyümölcse. Jelezném, hogy a régebb óta fiatalok sem maradnak le, mert online közvetítünk mindent. Azt látjuk továbbá, hogy a rendezvény utólagos megtekintése nagyon magas. Tavaly három nappal a Forráspont után már 63 ezer nézőnk volt. Nem csak az számít tehát, ami ott történik. Kovács András Péter tanúságtételét több mint 360 ezren nézték meg utólag, de Krisztina nővért és a tanúságtevőket is kimagaslóan sokan. A Forráspont nem egy egyszeri alkalom, utólagosan is sokat tud adni.

A Forráspontra egyénileg és csoportosan is lehet jelentkezni. Részletek ITT találhatók.

Szerző: Trauttwein Éva

Fotók (az interjúképek kivételével a tavalyi Forrásponton készültek 2021. szeptember 10-én): Lambert Attila

Magyar Kurír