Szüksége van a szívünknek, a lelkünknek erre – Zarándokvonatok a Misszió Tours szervezésében

Erről tartottak sajtótájékoztatót február 1-jén délelőtt Budapesten, a Keleti pályaudvar üzleti várótermében. A rendezvény kezdetén Pálmai Árpád egyházzenész – aki idén is karnagya lesz a zarándokvonatoknak – csíksomlyói Mária-énekeket énekelt.

A megjelenteket az esemény házigazdája, Horváth Ágnes rádiós szerkesztő, műsorvezető köszöntötte, egyúttal ismertette a zarándoklatok idejét, útitervét. Elmondta: 2024-ben is útra kelnek a zarándokvonatok a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV-START Zrt. együttműködésének keretében Csíksomlyóra.

A már hagyományos, a pünkösdi búcsúba induló Boldogasszony Zarándokvonat mellett idén újra indul az előző évekről már ismert Misszió Zarándokvonat – a fekvő- és ülőhelyes kocsikkal is közlekedő különvonat pénteken délután indul, és miután a zarándokok részt vesznek a szombati fogadalmi búcsún Csíksomlyón, este visszaindul, és pünkösdvasárnap reggel érkezik meg Budapestre.

Különleges élményeket, rendhagyó programokat ígérnek most is ezek az Erdélybe induló különvonatok. A szervezők idén is a szerelvényeken kihangosított vonatrádióval, közös programokkal, éttermi és mozgóbüfé-szolgáltatásokkal is várják majd a résztvevőket.

A Boldogasszony Zarándokvonat fővédnöke Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Lelkivezetői Varga Lajos váci segédpüspök, Juhos Ferenc verbita szerzetes, Sziklai Dávid és Cséry Gergő atyák lesznek. A Misszió Zarándokvonat lelkivezetését Böjte Csaba ferences szerzetes, Papp László és Bökő Péter atyák végzik.

Ebben az évben újra indul Fekete Madonna Zarándokvonat Lengyelországba június 24–27. között Krakkóba és Częstochowába, melynek lelkivezetői Székely János szombathelyi és Felföldi László pécsi megyéspüspökök, valamint Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök lesznek. A Pécsi és a Szombathelyi Egyházmegye zarándokai külön autóbuszokkal utazhatnak Budapestre és Győrbe a vonat indulására, és onnan vissza; valamint Erdélyből is autóbuszokkal utazhatnak majd a zarándokok Budapestre és vissza.

Belföldön is lesz különvonatos zarándoklat ebben az évben is: a szeptember 7-én Mátraverebély–Szentkútra közlekedő Szépszeretet Zarándokvonat Böjte Csaba testvér lelkivezetésével valósul meg.

Horváth Ágnes megemlítette: a Rákóczi Szövetség közreműködésével és szervezésében több száz fiatal vesz részt majd ezeken a határokon átívelő, a nemzeti összetartozást és a nemzetek közötti összefogást erősítő zarándokvonatos eseményeken.

A rendezvény házigazdája kiemelte:

Ferenc pápa budapesti apostoli útjának évfordulójára az MKPK hálaadó nemzeti zarándoklatot hirdetett Rómába április 22-től 26-ig.

Ezen az úton autóbusszal és repülővel is részt tudnak venni a zarándokok, de különlegesnek ígérkezik a motoros zarándoklat is, Bátor Botond pálos szerzetes vezetésével.

A fentieken kívül Prága, Međugorje, Fatima, Santiago de Compostela, Lourdes, Mariazell, Isonzó-Doberdó világháborús emlékhelyei, Olaszország nevezetes helyei; valamint hagyományosan a Kárpát-medence különböző részei Felvidéktől Erdélyig is várják az érdeklődőket a Misszió Tours szervezésében.

Felföldi László pécsi megyéspüspök köszöntő beszédében felidézte: boldogság számára, hogy megismerhette a zarándokvonat csodáját, örömét, nagyszerűségét. Ami a szívben, a kapcsolatokban történik, nem foglalható szavakba – hangsúlyozta a főpásztor. – Az emberi élet elsősorban kapcsolat, és ez a zarándokvonat is: együtt ülünk egy vonaton.

Soha ilyen sok ember nem utazott a világban, mint napjainkban, de egészen más az idő szorításában rohanni, illetve zarándokolni.

A zarándok időt ad önmagának, a másik embernek, hogy beszélgessünk; a csendnek; időt ad Istennek – s ebből az időből, ajándékból születik életünknek a legfontosabb forrása, a találkozás. Ez történik a zarándoklatokon. Felföldi László erre hívja a hívőket, de másokat is, hogy éljük meg, ne hagyjuk ki. A szívünknek, a lelkünknek szüksége van erre.

A pécsi megyéspüspök elmondta: számára különlegesen nagy élmény, hogy a fiatalok ébredeznek, ma már azt mondják: élni akarunk, emberként, őszintén, szabadon, szépen. Kérdéseket tesznek fel ezeken a zarándoklatokon. Amikor nem értjük a fiatalokat, ne felejtsük el, hogy az ifjú ember élete egy nagy kérdőjel – emelte ki a főpásztor. – Teljesen normális, hogy mindent megkérdőjelez, de az, hogy milyen válaszokat kapnak a kérdéseikre, ki válaszol és hogyan, a felnőttek felelőssége.

Minden fiatal, így annak idején mi is tiszta, fehér lappal indultunk, és erre a lapra felnőttek írnak, iskola, közösség. Mit írunk erre a fehér lapra, mi olvasható rajta? Amikor látunk egy fiatalt zavarodott állapotban, jusson eszünkbe: ki mit és hogyan írt az ő fehér szívére, és attól ilyen. A fiatal ártatlan, mint a papír, ami engedi, hogy írjunk rá.

Fiatalnak, felnőttnek, közösségnek szüksége van az együttlétre. Éhezünk rá; szükségünk van arra, hogy leüljünk, családban az asztalhoz, szükségünk van közösségekben leülni, és nagyon nagy szükségünk van, hogy ezen a vonaton beszélgessek a mellettem ülővel, vagy a fülkében, egyedül, a csöndben ránézhessek életem valóságára, szívem mélyére, életem üzenetére. Elindultunk, úton vagyunk.

Legyenek őszinte, szép céljaink, de a célok nagyságát az útonlét adja meg, és ennek valósága az életünk teljessége és valósága”

– szögezte Felföldi László püspök. Egyúttal köszönetet mondott a szervezőknek, mindazoknak, akiknek segítségével a zarándokvonat megvalósulhat. „Bízom benne: igazi, szép találkozásaink lesznek ezeken a zarándokvonatokon – önmagunkkal, egymással, Istennel –, és akkor egy kicsit minőségibben, emberi méltóságunkban gazdagabban fogjuk járni életünk útját, és folytatjuk ott, ahová az Isten állított bennünket, a saját utunkat.”

Soltész Miklós egyházi ügyekért felelős államtitkár beszédében köszönetet mondott mindazoknak az egyházi és világi személyeknek, akik részt vesznek a közösséget erősítő zarándokvonatok megszervezésében és az utak lebonyolításában. Ma már a világban a normalitás küzd az abnormalitással, sorozatos támadások érik a nemzet gondolatát és a kereszténységet. Ebben a helyzetben óriási szerepe van ezeknek a zarándoklatoknak a nemzeti egység erősítésében és a keresztény értékek, tanítás szükségességének felmutatásában, védelmében – mondta az államtitkár.

Mosóczi László, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója köszöntő beszédében kiemelte: a Misszió Tours és a MÁV Csoport a 2011 óta tartó együttműködés keretében összesen 30 zarándokvonatot és közel 23 ezer utast továbbított különböző belföldi és nemzetközi zarándoklatok helyszínére.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke kiemelte: szövetségük egyik legnépszerűbb ifjúsági programjává vált a csíksomlyói pünkösdi búcsúra induló Boldogasszony vonatos zarándoklat. Nagy öröm számukra, hogy idén is négy vonatkocsit biztosítanak számukra. A diaszpóraprogram lehetővé teszi, hogy az idén először a világ különböző közösségéhez tartozó magyar fiatalok is eljöhessenek. Egy tizenhét éves, a budapesti Szent Angéla Gimnáziumba járó lány fogalmazta meg, mi számára a csíksomlyói zarándoklat legnagyobb értelme és lelki tartalma: „Nekem ez egy életre szóló élmény volt, mert sokan voltunk magyar fiatalok, akik együtt tudtunk imádkozni.”

Budai László, a Misszió Tours Utazási Iroda ügyvezető igazgatója az eseményt záró beszédében leszögezte: a zarándokvonat, amelynek lelke van, nem tudna megvalósulni sok-sok ember összekapaszkodása nélkül, így hatékony működése összefogás eredménye. Köszönet jár mindenkinek, aki segítette, segíti őket. A Misszió Tours igazgatója örömét fejezte ki, mert ma már Csíksomlyóra több mint háromszáz fiatal is utazik a zarándokvonaton, ez pedig jövőbe mutató, reménykeltő – fogalmazott.

Fotó: Merényi Zita



Bodnár Dániel/Magyar Kurír