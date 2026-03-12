Tabukat döntött a Jézus és… – Mező Misi történetei sokakat megszólítottak

A Jézus és… legutóbbi, harmadik évada december 13-tól volt látható a Duna Televízió képernyőjén. A nyolcrészes sorozat nemcsak a hitről, hanem a mai embert foglalkoztató lelki kérdéseiről is szólt – sokszor tabukat döntve. A műsor utóélete és a nézői reakciók is azt mutatják, hogy a személyes hangvételű epizódok sokakat megszólítottak.

A sorozatban Mező Misi és Tapolyai Emőke afféle „lelki nyomozóként” próbálták megértetni a bibliai nyolc boldogság tanítását. A pszichológia és a teológia eszközeivel, valós emberi történeteken keresztül keresték a választ arra, mit jelent a boldogság – és mennyiben különbözik attól, amit a modern világ gyakran annak nevez.

„A boldogságkeresés állandó az életben, de a boldogság nem tartós állapot, inkább pillanat. Sok olyan visszajelzést kaptam azoktól, akik látták az új évadot, hogy kapaszkodót adott nekik egy-egy epizód. Látva, megismerve a különböző életutakat elgondolkodtatta őket, segített nekik megtalálni a boldogsághoz vezető utat. Rám is hatott, formált valamennyi történet, megszabadított néhány előítélettől is” – hangsúlyozta Mező Misi a Duna Család-barát című műsorának vendégeként.

A harmadik évad különlegessége az volt, hogy a nézők minden korábbinál személyesebb oldaláról ismerhették meg Mező Misit. Az énekes több epizódban saját életének fájdalmas tapasztalatairól beszélt: gyermekkori apasebéről, a megbocsátás nehéz útjáról, vagy éppen a megfelelési kényszerről.

„Nem tudom, mely jelenetek maradtak végül benne a sorozatban a vágás után – nem szokásom újranézni a szerepléseimet –, de volt egy számomra igen nehéz rész. Felszínre tört belőlem ez az érzés, hogy el kell mondanom a történetemet az édesapámmal. (…) Önzetlenül feltártam, megosztottam, hogy más is elindulhasson a feldolgozás útján, ne hagyjon ilyen sérelmet a lelkében” – vallott az énekes, műsorvezető.

A sorozat több aktuális társadalmi és lelki problémát is érintett: szó esett az iskolai bántalmazásról, a függőségekről, az identitáskeresésről vagy a családi sebekről. A történetek rendhagyó helyszíneken bontakoztak ki – például barlangban, börtönben vagy tanyasi környezetben –, ami még emberközelibbé tette azokat.

A zene is fontos szerepet kapott az évadban. A Szívecset című dal és a sorozat aláfestő zenéi teljes egészében Mező Misi szerzeményei voltak, amelyek létrejöttében Szakonyi Milán és Süle Zsolt is közreműködtek.

A Jézus és… epizódjai továbbra is elérhetők a közmédia Bizony, Isten! YouTube-csatornáján.

Forrás: MTVA

Fotó: Csöndör Kinga/MTVA

Magyar Kurír