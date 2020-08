Támogatás és közösségépítés – Öngondoskodást segítő klubot indított a karitász Kispesten

Szülők, nagyszülők, gyerekek érkeztek a kispesti Forrásház udvarára, ahol a karitász munkatársai már régi ismerősökként köszöntötték őket. A nyárvégi rendezvény ugyanis a szeretetszolgálat egy 2015-ben Kispesten elindított programjának része, illetve új fejezetének kezdete volt.

Márton Andrea, Szent Erzsébet Karitász Központ szakmai irodavezetője üdvözölte az egybegyűlteket, közöttük Varga Attila alpolgármestert, Csorba Gábort, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központja igazgatóját, Vighné Vincze Erzsébetet, a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum intézményvezetőjét, Sárkány-Balogh Csillát, a Forrásház Gondozási Központ szakmai vezetőjét és Szigetvári Györgynét, aki immár harminc éve vezeti a Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia karitászcsoportját.

Varga Attila alpolgármester köszöntőjében elmondta: öröm, hogy a karitász elhozta Kispestre öngondoskodást segítő, családtámogatási programját, és ahogy az eddigi alkalmakon, a mai napon is a családoké a főszerep.

Csorba Gábor, a Szent Erzsébet Karitász Központja igazgatója rövid imádságot vezetett, majd Szigetvári Györgyné felidézte a karitász „Akarom” programjának történetét. A főváros XIX. kerületében 2015-ben indított programot negyvenkilenc család végezte el, majd 2018-ban újabb harmincöt család. Az elsődleges cél a nehéz helyzetben élő gyermekes családok szociális és lelki támogatása olyan foglalkozások által, amelyek hosszú távon elősegítik az öngondoskodást. A program olyan családoknak szólt, akik „akarnak” is tenni annak érdekében, hogy életükben, szociális helyzetükben pozitív változás következzen be.

2019-ben „Akarom tovább” elnevezéssel folytatódott a program, melynek keretében életvezetési, háztartási, gyermeknevelési, egészségügyi tanácsadást is adtak a családoknak.

Tavaly véget ért a program, de a visszajelzések alapján a részvevők szerettek volna közösségben maradni – ezért most klub keretében folytatódik a családok kísérése. Ez az augusztus végi beiskolázási támogatói nap egyben a klub megnyitója is volt.

Mielőtt az iskolások átvehették Csorba Gábortól, Varga Attilától és Szigetvári Györgynétől – azaz Rozikától – a tanszercsomagokat, az óvodás kisgyerekeket hívták előre, akik szintén kaptak ajándékot. A rendezvény keretében egy rövid születésnapi köszöntésre is sor került, illetve üdvözölték a klub legifjabb, csupán kéthónapos tagját is – kifejezve, hogy a program nemcsak a családok támogatását szolgálja, hanem legalább annyira fontos a közösségépítés, a személyes odafigyelés. A tanszercsomagok sem egyen csomagok voltak; azok összeállításban közreműködtek a szülők is, és minden iskolás névre szólóan olyan dolgokat kapott, amikre valóban szüksége van.

A program során a kezdetektől fontos volt, hogy a résztvevőket bevonva zajlanak a foglalkozások, és a családok a személyes szükségleteket, igényeket figyelembe véve kapnak támogatást – mondta el Márton Andrea, Szent Erzsébet Karitász Központ szakmai irodavezetője. Így van ez most, a tanszerek esetében is, melyeket kiegészít az önkormányzat által adott füzetcsomag és a pénzbeli beiskolázási támogatás.

A tervek szerint – ha a járványhelyzet lehetővé teszi – jövő februárig havonta rendeznek majd találkozót a klub számára, melyeken olyan témák kerülnek előtérbe, mint a családon belüli kommunikáció, konfliktuskezelés, egészséges életmód, de szerveznek közös adventi és farsangi programot is. A klub a főegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központja, a Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia karitászcsoportja és a kispesti önkormányzat összefogásával valósul meg, s a kiemelt klubnapokon kívül a helyi karitászcsoport, valamint az önkormányzat család-és gyermekjóléti szolgálata rendszeres kapcsolatot tart a családokkal.

Fotó: Merényi Zita

Szalontai Anikó/Magyar Kurír