Tanuljuk meg Isten szemével olvasni a történelmet! – A szentföldi kusztos húsvéti üzenete

Kedves testvéreim és nővéreim, a feltámadt Úr adjon nektek békét!

Ezen a húsvéton, amelyet itt, a Szentföldön ünnepelünk, egy oly sok seb és szenvedés által jellemzett időszakban, arra kaptunk meghívást, hogy Krisztus feltámadását ne csupán a múlt egy eseményeként éljük meg, hanem olyanként, amely ma ér el minket, ebben a konkrét helyzetben, és amely ítél történelmünk és életünk felett. Szent Péter az Apostolok Cselekedeteiben, amikor Kornéliusz százados családjának hirdeti Jézust, megerősíti: „megölték, keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta az Isten” (vö. ApCsel 10,39–40). Az emberek és Isten ítélete között mély ellentét feszül: az emberek elutasították, elítélték és kizárták Jézust; Isten ellenben elismerte, megdicsőítette és feltámasztotta Őt.

A feltámadás ellentmond az emberi mércének.

A világ ítélete szerint fontos erősnek, hatalmasnak és győztesnek lenni; Isten ítélete azonban feltárja, hogy az igazi erő az önátadásban, a mindhalálig kitartó szeretetben, a nagyobb jóért hozott áldozatban rejlik.

A világ a keresztben vereséget, veszteséget, megaláztatást és balgaságot lát, míg Isten ítélete a feltámadással éppen azt hirdeti, hogy

a keresztben nyilvánul meg az igazi bölcsesség, benne mutatkozik meg a valódi győzelem: az önmagát fenntartás nélkül odaadó szeretet győzelme.

Kedves testvéreim és nővéreim, húsvétkor az élet győzedelmeskedik a halál, a világosság a sötétség, a szeretet a gyűlölet felett. Ezen a földön, amely ma is a háború, az erőszak, a félelem és a bizonytalanság súlya alatt nyög, Krisztus feltámadása nem egy távoli szó, hanem kézzelfogható valóság, amely arra kér, hogy változtassunk nézőpontunkon: ne hagyjuk, hogy a világ ítélete határozzon meg minket, hanem tanuljuk meg Isten szemével olvasni a történelmet. Húsvét arra hív minket, hogy higgyük el:

az erőszakról való lemondás nem gyengeség, a megbocsátás nem vereség, a halál nem a vég.

Mindannyiótokat, közösségeiteket és családjaikat érje el szívből jövő kívánságom egy valódi reményt hozó húsvétra, amely képes megújítani a szíveket és megtartani bennünket az úton.

Krisztus feltámadt: ez a mi bizonyosságunk, ez a mi békénk.

Jó és szent húsvétot kívánok!

Forrás és fotó: Custodia Terrae Sanctae

Horogszegi-Lenhardt Erika/Magyar Kurír