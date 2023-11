Tárjátok ki szíveteket! – Koszorúkészítéssel indult el a Katolikus Karitász adventi segélyprogramja

A segélyprogram-sorozat részleteiről Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója és Herczegh Anita, a szervezet jószolgálati nagykövete adott tájékoztatást.

Kitárul a szívünk – ez az üzenete a mai ittlétünknek – fogalmazott a családias eseményen Écsy Gábor. – Egy hónap múlva köszönt ránk karácsony ünnepe, ez alatt az egy hónap alatt arra készülünk, hogy nekünk is és minél több embertársunknak is szép legyen a karácsonya, lelkiekben is gazdag legyen, és arra is, hogy amiben nélkülöznek, próbáljuk pótolni.

A Tárjátok ki a szíveteket! akciónak sok program a része, amely mind-mind azt a kettős célt szolgálja, hogy segítsük a rászoruló embereket és összefogásra hívjunk minden jószándékú embert, hogy odafigyeljenek a másikra, és amiben szükséget szenved, abban legyenek a segítségére – mutatott rá az országos igazgató.

Az egyik adventi program az élelmiszergyűjtés, a sokszor alapvető élelmiszert nélkülözők javára csomagot állítanak össze. Az adventi időszakban több ezer családnak szeretnének effajta segítséget eljuttatni, hogy az ő ünnepi asztaluk se szenvedjen hiányt semmiben. A csomagokat önkéntesek segítségével állítják össze és juttatják el a címzettekhez, tehát ily módon is lehet csatlakozni a segítségnyújtáshoz.

A másik program, amiben nagy összefogást tapasztaltak az elmúlt években is, az Angyalbatyu akció. Ennek keretében gyermekek készítenek kis csomagokat egy-egy gyermektársuknak, akár úgy is, hogy valamiről lemondanak. Az ajándékokat vagy valamelyik, a programban közreműködő iskolában vagy a Karitász gyűjtőpontjain adhatják le becsomagolva a diákok, feltüntetve a csomagon, hogy milyen korú és nemű gyermeknek szánják. Tavaly csaknem ötezer angyalbatyu gyűlt össze, amiből kétezret Kárpátaljára juttattak el a szervezők; különösen is örültek a gyerekek a csomagban elrejtett kedves soroknak.

Elindul az Egymillió csillag a szegényekért akció is, ezzel az utca emberének figyelmét akarják ráirányítani arra, hogy vannak nálánál is szegényebbek, talán éppen a szomszédjában vagy abban a lakótömbben, ahol él: nyissa rá az ajtót, és kérdezze meg, van-e valamire szüksége. Az akció jelmondatával díszített gyertyáért cserébe lehet pénzadományt adni és a gyertyák fényével szimbolikusan nő a szeretet lángja.

Écsy Gábor hozzátette, ebben az időszakban számos családhoz visznek kályhát, tűzifát, meleg ruhákat, hogy az otthon melege ne csupán vágy legyen a hideg időben. A karácsonyváró időszak segélyprogramjaival több tízezer családot tudnak támogatni, határainkon belül és túl is, összefogásban a helyi karitászszervezetekkel.

Többféle módon lehet segíteni a Katolikus Karitász adventi akcióiban: be lehet kapcsolódni akár egy telefonhívással a 1356-os adományvonal hívásával vagy online adományozással a szervezet honlapján, vagy akár tárgyi felajánlással. Kérik, hogy akinek módjában van, válassza valamelyik lehetőséget.

Az advent a jótékonykodás, az adományozás időszaka, szinte minden napra jut egy-egy ilyen esemény, híradás valamilyen adakozásról – fejezte ki örömét Herczegh Anita. Az ekkor mindig előbukkanó fanyalgóknak a jószolgálati nagykövet azt üzente: nem igaz, hogy csak adventkor nyilvánul meg a segítőkészség, hozzátéve: bátran lehet csatlakozni a nagy karitatív szervezetekhez, például a Katolikus Karitászhoz, amely egész évben kifogyhatatlan tárházát valósítja meg a segítségnyújtásnak, legyen szó nélkülözőkről, menekültekről, hajléktalanokról, hátrányos helyzetűekről, fogyatékkal élőkről és bármely olyan rétegéről a társadalomnak, amelyre kicsit oda kell figyelni.

Herczegh Anita kifejezetten örül a jótékonysági akciókról szóló sok híradásnak karácsony előtt, mert talán kicsit eltakarják a kereskedelmi reklámok harsány, hangos felhívásait, amikben arról akarnak minket meggyőzni, hogy melyik új terméktől lesz ez az ünnep ragyogó, feledhetetlen és különleges. Próbáljuk meg észrevenni a szeretetnek, az adakozásnak ezt a megnyilvánulásait, és vegyük észre, hogy attól lesz szép az ünnep, ha megosztjuk a másikkal, azt, amink van, ezáltal kicist fényesebbé tesszük a másik ünnepét – biztatott Áder János volt köztársasági elnök felesége.

A Példabeszédek könyvéből hallhattunk egy részletet múlt vasárnap a szentmise olvasmányában, ez is a derék asszony ismérveként sorolja fel azt, hogy kinyújtja a karját a nélkülözők, elnyomottak felé, idézte fel Herczegh Anita. „Örülök annak, hogy a társadalom egyre nagyobb része észreveszi, hogy rászorulók vannak a környezetében, és dicséretesen sok kezdeményezés van, ami bizonyítja, hogy érzékelhetően jobban odafigyelünk egymásra.”

Az eseményen a Karitász által támogatott családok vettek részt, akik önkéntesek, köztük Herczegh Anita segítségével adventi koszorúkat készítettek. Az óbudai Szent József katolikus iskolába járó Evelin, aki a kárpátaljai Viskről menekült Magyarországra ikertestvérével és édesanyjával, nem először készített adventi koszorút, a szép díszeset szereti. Először csinált viszont koszorút adventre a szintén Kárpátaljáról menekült édesanya, Györgyi, de ez nem látszott alkotásán, amivel az elsők között lett kész.

Az itt élő, Ukrajnából menekült családok mellett budapesti és ormánsági rászoruló családok érkeztek a koszorúkötésre, mondta el Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese. Az adventre hangoló kézműves foglalkozás alatt Roli gitárjátékára énekelhettek is a szorgoskodók. Az adventben sok helyütt hasonlóan bensőséges program keretében adják majd át az ajándékokat a helyi karitászcsoportok.

Fotó: Thaler Tamás

Agonás Szonja/Magyar Kurír