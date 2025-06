Tárlatvezetéssel emlékeztek meg Mindszenty József bíborosról Zalaegerszegen

1917-ben Mindszenty József – akkor még Pehm József – a zalaegerszegi állami fiúrgimnázium hittanára volt, majd 1919. október 1-jétől plébános lett Zalaegerszegen. A rendkívül tevékeny Pehm apátplébános fontos szerepet töltött be a zalaegerszegi hívők körében, és a város közéletében is: fölépíttette a zalaegerszegi ferences templomot és kolostort; a Notre Dame nővérek anyaházát és tanítóképzőjét, elemi és polgári iskoláját; szeretetotthont alapított a szegények számára; kialakította a házapostolok hálózatát; felújította a katolikus művelődési házat; részt vett a Göcseji Múzeum létrehozásában, és nyomdát alapított. Majd az egyházmegye püspöki biztosaként több templom, plébániaépület és iskola építtetése is a nevéhez fűződik, miközben szervezte a katolikus közösségek életét.

A szubjektív tárlatvezetésen Illés Csaba, a zalaegerszegi Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium magyar-történelem-hittan szakos mestertanára, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zalaegerszegi Csoportjának vezetője mutatta be Mindszenty József életútját, megosztotta hallgatóival, mit jelent számára Mindszenty. „A 20. század karizmatikus személyisége, de nemcsak egyházi, hanem történelmi személyisége is volt, aki meghatározta a történelmi események alakulását, és ezért a történelemben megkerülhetetlen lesz ezután is a szerepe. Példa és tisztelet, iránymutatás az ő küzdelme, és a Jóistenért való mindenáron való tenni akarása felülmúl mindent, tehát megkérdőjelezhetetlen. Példája emberséget, igazságosságot, őszinteséget, családszeretet, szülőföldszeretetet, hazaszeretetet jelent számunkra” – mondta Illés Csaba.

Illés Csabával a Mária Rádió készített interjút, amely IDE kattintva meghallgatható.

Szöveg: Sárközi Violetta

Fotó: Mindszentyneum

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír