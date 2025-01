Életet is menthet ezután a plébános – Újraélesztést tanultak Szekszárdon

A Teol.hu kérdésére Petkó Tamás plébános elmondta, hogy a plébánián és a Szent József Iskolaközpontban most már két defibrillátor is rendelkezésre áll. Az ötletet pedig egy korábbi koppenhágai út adta, ahol templomokban és köztereken is látott defibrillátorokat.

„Fontos, hogy ne csak legyen életmentő készülék a közelben, hanem tudjuk azt is, hogyan kell használni. Ez bátorságot ad arra, hogy vészhelyzetben oda merjünk lépni, és cselekedni tudjunk” – hangsúlyozta Tamás atya.

Korábban a plébánia adományként kapott egy defibrillátort a közösség egyik tagjától, a közelmúltban pedig vásároltak is egy újat. A plébános elmondta, hogy tavaly húsvétkor egy hölgy lett rosszul a templomban, akit egy jelen lévő orvos újraélesztett, a gyors segítség életet mentett. Ezért is nagy ajándék, hogy most már nemcsak eszközünk van, hanem a használatát és az újraélesztést is megtanulhatjuk – tette hozzá.

A Szent József Iskolaközponttól is érkeztek résztvevők, akik szintén kiemelték, hogy az oktatás a közösség biztonságát szolgálja.

„Mi gyerekekkel foglalkozunk, és az ő életük biztonsága is múlhat ezen, ezért tartjuk kiemelten fontosnak, hogy kollégáink felkészültek legyenek. Az oktatás során a résztvevők technikai ismereteket és ezáltal magabiztosságot is szereztek. Megtanulták, hogyan kell egy defibrillátort használni, hogyan lehet újraéleszteni, milyen ritmusban és szabállyal kell a mellkaskompressziót alkalmazni, vagy éppen hogyan tudják váltani egymást az újraélesztés közben, míg a mentő kiérkezik” – mondta Szavári Attila főigazgató.

Petkó Tamás hozzátette, a gyakorlati oktatással a tudásuk biztos alapokon áll, így bátran alkalmazzák majd, ha az élet úgy hozza, hogy azonnal cselekedni kell.

Forrás: Teol.hu/Pécsi Egyházmegye

Fotó: Makovics Kornél; Pexels.com

Magyar Kurír