Téli zsolozsmatábort szerveznek a ferencesek Mátraverebély-Szentkúton

A zsolozsmatábor résztvevői mindennap közösen éneklik el a teljes zsolozsmát, beleértve annak éjszakai imaóráját is, szombaton és vasárnap szentmisét ünnepelnek.

Pénteken és szombaton két-két előadás segíti majd, hogy azok is könnyedén be tudjanak kapcsolódni a közös imádságba, akik számára a zsolozsma mint imaforma még nem ismert. A fennmaradó időben a gyönyörű természeti környezetben lehet sétálni, pihenni, továbbá lelki beszélgetésre és gyónásra is van lehetőség.

Jelentkezni január 17-e, szerdáig lehet, várják azokat, akiket érdekel a zsolozsmázás, és szeretnének elmélyülni a hitükben.

A zsolozsmatábor január 26-án, pénteken 12 órától január 28-án, vasárnap 12 óráig tart a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen.

További részletek és jelentkezés ITT.

Forrás és fotó: ferencesek.hu

Magyar Kurír