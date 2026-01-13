Téli zsolozsmatábort szerveznek fiataloknak Mátraverebély-Szentkúton

A péntek estétől vasárnap délig tartó „tábor” során a résztvevők mindennap együtt eléneklik a teljes zsolozsmát, beleértve annak éjszakai imaóráját is. Szombaton és vasárnap szentmisét ünnepelnek.

Pénteken egy, szombaton pedig két előadás segíti majd, hogy azok is könnyedén be tudjanak kapcsolódni a közös imádságba, akik számára a zsolozsma mint imaforma még nem ismert.

A fennmaradó időben a gyönyörű természeti környezetben lehet sétálni, pihenni. Lelki beszélgetésre és gyónásra is van lehetőség.

A résztvevők a tábor ideje alatt a kegyhely zarándokszállásán kapnak elhelyezést – összesen négy hatfős szoba áll rendelkezésükre. Ha a jelentkezések száma meghaladja a maximális létszámot, a szervezők várólistát indítanak.

Étkezés: a reggeliről mindenkinek magának kell gondoskodnia. A zarándokközpont fel tud ajánlani péntekre vacsorát, szombatra ebédet és vacsorát, valamint vasárnapra ebédet. Diétás menüre idén nincs lehetőség.

A költségekről, további részletekről ITT olvashatnak.

Jelentkezni kérdőív kitöltésével és a részvételi díj felének vagy egészének átutalásával lehet. A költségek fennmaradó részét a tábor során készpénzben lehet befizetni. Az utaláskor a közleményben szerepeljen a jelentkező neve és hogy „Zsolozsmatábor 2026”.

Jelentkezés határideje: 2026. január 16.

