Temesvár adott otthont a Bolyai Nyári Akadémia római katolikus hittantanári továbbképzőjének

A tervezetthez képest két évvel korábban került a sor a Temesvári Egyházmegyére, így idén ott szervezték meg a továbbképzést. Pál József Csaba temesvári megyéspüspököt, Johann Dirschl általános helynököt és a helyi főszervező Kocsik Zoltánt, a programnak helyszínt biztosító temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatóját és az ő maroknyi csapatát (Iakab Ilona igazgatóhelyettest, Iakab István hittantanárt, Miklós Renáta Notre Dame-nővért és Kócsó Alexandra magyartanárt, valamint Szilvágyi Zsolt pasztorális helynököt) illeti ezért hála.

A Temesváron, Európa egyik kulturális fővárosában tartott program résztvevői mind a négy egyházmegyét (gyulafehérvári főegyházmegye, nagyváradi egyházmegye, szatmári egyházmegye, temesvári egyházmegye) képviselték, de a Korszerű katekézis az új katekétikai direktórium szellemében címet viselő szekciónak volt egy budapesti érdeklődője is. Ez a cím közvetlenül kapcsolódik a BNYA A jövő iskolája. Korszerűség. Jóllét. Értékrend. (sic!) főcíméhez.

A szervezők az idei továbbképzést a címben jelzett két pillérre építették fel: egyrészt a katekézis alapdokumentumának számító, 2020-ban megjelent A katekézis direktóriumával való ismerkedésre, másrészt a digitális eszközökkel, programokkal, felületekkel támogatott tanulás újabb lehetőségeinek megismerésére. A két pillér között van kapcsolat, hiszen a direktórium is javasolja a modern technika alkalmazását. Hogy a digitális világ jó irányban való felhasználásának ilyen módon is nyomatékot adjanak, a szervezők tíz nappal a kezdés előtt létrehozták a képzés Facebook-oldalát, ennek tartalmával segítették a résztvevők készülését, hangolódását, majd a továbbképzés alatt a három, közösen ünnepelt szentmisét és egy kerekasztal-beszélgetést élőben is közvetítettek a felületen.

A program a piarista templomban tartott, Pál József Csaba püspök által celebrált szentmisével kezdődött. Vele koncelebrált Marton Zsolt váci megyéspüspök; a temesvári egyházmegyéből Johann Dirschl vikárius, egyházmegyei tanfelügyelő; Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, Szabó Péter, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum korábbi és Kocsik Zoltán, az iskola jelenlegi igazgatója. Ezt követően Keszeli Sándor szegedi tanár, katekétikai szakértő, a Pápai Új Evangelizáció Tanácsán belül működő Nemzetközi Katekétikai Bizottság tagja tartott előadást A katekézis direktóriumáról.

Őt követték Gidró Melinda és Portik Zsolt digitális műhelyei, amelyekben a kép- és hangszerkesztéshez használt digitális felületeket ismertették és a folyamatos terepmunkához adtak támpontokat.

A továbbképzés keddi napja a zarándoklat és a kirándulás jegyében telt. Az autóbusznyi résztvevő előbb a bánsági németek és más kisebbségek kedvelt kis zarándokhelyére, Máriacsiklovára indult Johann Dirschl és Szilvágyi Zsolt vikáriusok, valamint Kocsik Zoltán vezetésével. Az autóbuszos utazás következő állomása a csehek által lakott Dunaszentilona volt. Itt Hojda Ionuc helyi és újmoldovai plébános néhány, népviseletbe öltözött hívével fogadta a tanárokat. Kis templomukban a falu tanítónője mutatta be a település és a plébánia múltját és jelenét, majd mindnyájan cseh egyházi énekekkel kedveskedtek a hozzájuk érkezőknek. Az együttlét meghatóan szép momentuma volt a Miatyánk cseh és magyar nyelven való elimádkozása.

A szerdai és csütörtöki nap digitális műhelyei az utazás során felvett kép- és hanganyagok szerkesztésével és a digitális eszközökkel támogatott oktatáshoz kapcsolódó újabb ismeretek átadásával zajlottak.

Csütörtökön Ozsváth Judit a digitális műfajok iskolai tananyaghoz kapcsolódó és azon túlmutató hasznosításához adott útmutatást. Részletesen láttatta, hogy a kompetenciaalapú szemléletet alapul vevő, újabb szerkesztésű hittankönyvek szinte teljes tartalmához nagyszerűen társíthatók a diákok (és tanárok) által elkészített etűdszerű vagy történetmesélős filmek, podcastok, de az igényesen szerkesztett fotók is sokat üzenhetnek a gyermekléleknek a jó Istenről.

Délután Kocsik Zoltán vezetésével több helyi nevezetességet, templomot érintő városi séta és püspökségi, valamint székesegyházi látogatás következett. A püspökségen Johann Dirschl vikárius vezette körbe, majd finom fagylalttal vendégelte a tanárokat, a hároméves felújító munkálatok után idén átadott gyönyörű Szent György-székesegyházat és annak kriptáját pedig Călin Claudiu püspökségi levéltáros mutatta be rendkívüli igényességgel.

Vacsora után online könyvbemutató következett. A Biblia növényei és A Biblia ételei című nagyszerű könyvek szerzőjét, Fráter Erzsébet magyarországi botanikust internetes felületen kapcsolták az érdeklődőknek, akik egyebek mellett a kenyér és a bor Bibliában kiemelt szerepének okáról, a sokhelyütt létrehozott – a Szentírásban szereplő növényeket egy helyre gyűjtő – bibliai kertek és (azok helyett inkább) a bibliai tanösvények létesítéséről, valamint a tájainkon is elkészíthető bibliai ételekről kérdezték őt.

A pénteki programok az összefoglalás, az értékelés és a búcsúzás jegyében zajlottak. A szintén élőben közvetített záróünnepség első részében a Johann Dirschl, Szilvágyi Zsolt és Kocsik Zoltán által celebrált szentmisében a szellemiekben és lelkiekben gazdagító programokért, a találkozásokért adtak hálát a résztvevők.

A záróünnepség végén Kocsik Zoltán igazgató mondott köszönetet a segítségért, a részvételért, majd Dirschl vikárius–tanfelügyelővel együtt jelképesen átadta a nyári továbbképző stafétáját Gál Lászlónak, a gyulafehérvári főegyházmegye főtanfelügyelőjének és Ferenczi Attilának, a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnázium hittantanár igazgatójának – a 2024-es Bolyai Nyári Akadémia római katolikus hittantanári szekcióját ugyanis a székelyföldi városban tartják, szervezője pedig – a helyi plébániák papjai és közössége mellett – a főtanfelügyelőség, az iskola és a kerületi hitoktatók közössége lesz.

A teljes beszámoló és képgaléria IDE kattintva elolvasható, megtekinthető, valamint a forráscikk alján lévő linkekre kattintva egyéb mozgóképes összeállítások is láthatóak.

Szöveg: Ozsváth Judit szekcióvezető

Forrás: Gyulafehérvári Főegyházmegye

Fotó: Gyulaferhérvári Főegyházmegye; a BNYA résztvevői/a rendezvény Facebook-oldala

Magyar Kurír